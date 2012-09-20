کم کردن فاصله بین مردم و دولت رمز ماندگاری حکومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرزایی اصل در جلسه مشاوران جوان فرمانداری با مسئولان ادارات فرهنگی اظهار داشت: مدیران دستگاه ها پاسخگویی اصلی نیاز مردم هستند و ارتباط انها با نیروهای جوان فاصله ها را کم می کند.

وی عنوان کرد: دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی مردمی و حاکمیت و انقلاب آن نیز برگرفته از توان مردم بود که جدایی مردم و دولت در آن معنی ندارد.

فرماندار سنندج با اشاره به اینکه نیروی انتظامی سطح تماس با جامعه و نیروی قابل لمس دولتی در میان مردم است، گفت: عملکرد این نیرو به کل جامعه و دستگاه دولتی تعمیم داده می شود ولی شرایط کشور براساس موقعیت و جایگاه ها مناسب است.

میرزایی اصل نقد سازنده مشاوران جوان را برای تمام دستگاه ها لازم دانست و اظهار داشت: تفکر جوانان آموزنده و تلنگری برای مسئولان است که دستگاه های اجرایی را در مسیر تعالی قرار می دهد.

وی اندیشه جوان را ارزشمند دانست و یادآور شد: مردم و حضور نقادانه آنها در دستگاه ها مشکلات را رفع و معضلات پنهان را نمایان می کند و کار خدمتگزاران نیز تسهیل می شود.

فرماندار سنندج در پایان افزود: جامعه ای زنده و پویا است که در آن نقد جریان داشته باشد و جوانان مشاور سوالات سنجیده و مناسبی را ارائه دادند که نشان از اندیشه و تفکر بالای آنها دارد.

آموزش و پرورش بزرگترین و گسترده ترین اداره مرتبط با مردم است

سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج نیز در ادامه این جلسه با توجه به یک نوبته شدن مدارس کمبود فضا و نیروی کار اظهار داشت: نسبت هر معلم به 9 نفر دانش آموز است و ظرفیت جذب نیرو در این اداره وجود ندارد.

جعفر میرزایی معضلات اجتماعی را نیاز به بررسی در کانال های تخصصی خود دانست و بیان کرد: آموزش و پرورش بزرگترین و گسترده ترین اداره مرتبط با مردم است با 11 میلیون دانش آموز و یک میلیون و 500 معلم عضو خدمات گسترده ای ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه اینترنت ملی نیاز مدارس را مرتفع می کند، اعلام کرد: 52 درصد دانش آموزان دوم دبیرستان استان کردستان در سال تحصیلی جاری در مقطع فنی تحصیل می کنند و هزینه ویژه ای برای آنها در نظر گرفته شده است.

سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج در پایان بیان کرد: آموزش و پرورش برای مقابله هدفمند با جنگ نرم نیاز به آموزش نماز، قران و مهارت های زندگی هم برای دانش آموزان و هم تقویت جنبه های آن برای اولیا آنها دارد که باید پیگیری شود.

لازم به ذکر است در ابتدای این جلسه مشاوران جوان به ارائه سوالاتی در خصوص معضلات ادارات مدعی در جلسه طرح کردند و مسئولان حاضر جواب سوال ها را دادند.