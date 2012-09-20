مؤسسه قرآنی نورالهدی در فیروزکوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه قرآنی نورالهدی شهرستان فیروزکوه ظهر پنج شنبه در سومین روز دهه کرامت با حضور حجت الاسلام استیری امام جمعه، افشارنادری فرماندار فیروزکوه، حجت الاسلام رضوانی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی فیروزکوه و معاونان فرماندار افتتاح شد.

فرماندار فیروزکوه در این افتتاحیه اظهار داشت: یکی از برکات انقلاب اسلامی ایجاد فضای مناسب برای ترویج فرهنگ قرآنی است و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ما همواره در بحث قرآن رویش داریم.

سعید افشار نادری افزود: این فرهنگ قرآنی در جای جای کشور به لطف خدا وند در حال گسترش است و مردم باید قدر این فضاها را بدانند.

وی گفت: قرآن کتاب نور و هدایت است؛ همه ما خلق شدیم برای رشد و تعالی، برای اینکه به تعالی فرهنگی و اجتماعی دست یابیم و به همین دلیل باید به محافل قر آنی توجه ویژه ای کنیم؛ کسانی که با قرآن انس دارند افکار و رفتارشان با دیگران متفاوت است و آرامش خاصی دارند .

خانواده ها در بحث نهادینه کردن فرهنگ قرآنی نقش بسیار مهمی دارند

این مسئول افزود: خانواده ها در بحث نهادینه کردن فرهنگ قرآنی برای کودکان، نقش بسیار مهمی دارند، چراکه اگر در کودکی بچه ها را با قرآن آشنا کنند، در نوجوانی و جوانی کاملا فرهنگ قرآنی در آنها نهادینه می شود و اگر قرار است این جوانان از انقلاب دفاع کنند باید تلاش کنیم فرهنگ قرآنی را هرچه بیشتر نهادینه کنیم.

افشار نادری بیان داشت: جلسه ای با حضور رؤسای ادارت مربوطه برای برطرف کردن کمبودهای این مؤسسه در فرمانداری فیروزکوه برگزار خواهیم کرد و در آن جلسه کمک های هر اداره و سازمانی را مشخص خواهیم کرد.

استفاده از روش نوین برای تعلیم قر آن آموزان در مؤسسه نورالهدی

مسئول مؤسسه قرآنی نورالهدی نیز از اهداف تشکیل این مؤسسه گفت و افزود: گسترش و ترویج فرهنگ قر آنی در میان عموم مردم به ویژه نسل پویای جوان، ارتقای سطح کیفی و کمی قر آن کریم و درک و فهم آیات قر آنی از مهمترین اهداف است.

ریحانه قلی پور افزود: تربیت نیروی جوان در گسترش بستر فرهنگ قر آنی، غنی سازی اوقات فراغت جوانان و دانش آموزان، استفاده از روش نوین برای تعلیم قر آن آموزان، ایجاد زمینه مناسب برای جلب مشارکت اقشار مردمی در امور قرآنی، نهادینه کردن فرهنگ قرآنی و مقابله با تهاجم فرهنگی از اهداف مهم این مؤسسه قرآنی است.

وی تأکید کرد: مؤسسه قرآنی نورالهدی از سه سال پیش تشکیل شده و سال گذشته با شماره 165/9002 در 31 فروردین 91 اخذ مجوز کرد که امروز افتتاح رسمی شده است.