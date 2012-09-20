ایجاد شهرک تخصصی قطعه سازان در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری ظهر پنجشنبه در نشست خبری افزود: با ایجاد این شهرک تخصصی قطعه سازان به صورت کلنی در آن جمع شده و بدین صورت قطعه سازی در استان رونق می یابد.

وی با بیان اینکه اولویت این سازمان در سالجاری حمایت از کار و سرمایه ایرانی است اظهارداشت: بهبود محیط کسب و کار و روان سازی امور واحدهای تولیدی، بهبود کیفیت محصولات تولیدات داخل و کاهش قیمت تمام شده کالا، تکمیل ظرفیت تولید واحدهای تولیدی و اتمام طرح های نیمه تمام سه برنامه نخست از 10 اولویت محوری سازمان در این راستا است.

اکبری اضافه کرد: مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی، تقویت فرهنگ عمومی جامعه در زمینه مصرف تولیدات داخلی و ارتقا فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان محصولات، حمایت از ایجاد صنایع نوین و به کارگیری دانش روز در واحدهای تولیدی را از دیگر محورهای حمایت از تولیدات ملی عنوان کرد.

وی، تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و صیانت از واحدهای تولیدی، توسعه شهرک ها، نواحی و زیرساخت های صنعتی، معدنی و تجاری، برنامه ریزی راهبردی صنعتی، معدنی و تجاری در سطح ملی و همچنین برنامه ریزی راهبردی صنعتی، معدنی و تجاری در سطح استانی را از دیگر اولویت های محوری سازمان صنعت، معدن و تجارت ذکر کرد.

اکبری در ادامه به مزیت ها و ظرفیت های موجود استان در حوزه کشاورزی از جمله تولید سالانه یک میلیون تن سیب درختی اشاره کرد و گفت: ما استراتژی حفظ مزیت صنایع تبدیلی استان را در دست داریم و در کنار آن می خواهیم در جهت جهش صنعتی استان در سایر حوزه های صنعتی گام های اساسی برداریم.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی افزود: با انجام اقدامات مذکور بخشی از فارغ التحصیلان دانشگاهی استان را که جهت اشتغال به سایر استان ها می روند در استان خود به صورت بومی به کار می گیریم.

وی یادآور شد: ما سعی خواهیم کرد حلقه واسطه و ظرفیت های خالی صنعت را تکمیل بکنیم یعنی به جای سرمایه گذاری های جدید سرمایه گذاری ها را به آن سمت سوق بدهیم.