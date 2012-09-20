روزنامه ایران سخنگوی یک فرقه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر،دفتر محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در رابطه با خبر روزنامه ارگان رسمی دولت (ایران) در مورخ 27/6/91 اطلاعیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:

متاسفانه روزنامه ایران امروزه جایگاه رفیع خود را از ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران به مرتبه بسیار نازل سخنگویی یک فرقه تنزل داده است که اصلاح این امر به عهده دولتمردان می‌باشد.

در همین راستا نشریه فوق با کنار هم قرار دادن چند شنیده واقعی و خودساخته غیر واقعی مقدمات تخریب همه کسانی که در معرض نامزدی ریاست جمهوری دوره یازدهم می‌باشند را کلید زده است و از شگرد تفرقه بنداز و حکومت کن استفاده می‌نماید و به زعم خود جاده را برای کاندیداتوری شخص مورد نظرش صاف می‌نماید.

این دفتر ضمن تکذیب شکل و محتوای خبر فوق اعلام می‌دارد که اکثریت افرادی که در مظان نامزدی ریاست جمهوری اسلامی هستند مورد احترام آقای باهنر بوده و ایشان مانند سنوات گذشته با رعایت ادب و احترام نسبت به همه آنها بررسی سیاسی انتخابات را با گروه‌های و گرایش‌های مختلف آغاز نموده و با هدایت خداوند متعال و توجه ائمه معصومین (ع) بر این باوریم که در این دوره از انتخابات انشاالله منافع و مصالح ملی زیر سایه اسلام عزیز و تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری تامین خواهد شد.

ضمنا وی نامزدی خود را در انتخابات پیش رو تکذیب می‌کند.