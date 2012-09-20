نمایشگاه "گوهر مستور" به مناسبت هفته دفاع مقدس در باقرشهر برگزار می شود

جمشید سعادتمند ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس در روزهای جنگ و خون و حماسه، افزود: امروز پس از گذشت 32 سال از روزهای آغازین جنگ تحمیلی، وظیفه و تکلیف است که از نام آوران و حماسه سازان سالهای دفاع مقدس یاد کنیم و پیام آنان را به نسلهای پس از جنگ برسانیم.

وی هدف از برگزاری نمایشگاه گوهر مستور را آشنائی بیشتر شهروندان با اهمیت حجاب در اسلام اعلام کرد و افزود: در فرهنگ غنی اسلام، بر رعایت حجاب بسیار تأکید شده است و ترویج این فرهنگ را یکی از وظایف مسئولان و دست اندرکاران می داند.

شهردار باقرشهر تصریح کرد: عفاف و حجاب، یکی از عناصر اساسی و اصولی فرهنگ جامعه اسلامی ماست و بدون شک، پوشش زن در برابر مردان بیگانه، یکی از ضروریات دین اسلام است.

سعادتمند ضمن قدردانی از مجریان این نمایشگاه از شهروندان دعوت کرد تا از این نمایشگاه بازدید کرده و نقطه نظراتشان را در خصوص چنین نمایشگاههایی بیان کنند.

مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر نیز در این زمینه گفت: این نمایشگاه توسط ناحیه مقاومت بسیج حضرت روح الله(ره) و بسیج خواهران یکی از حوزه های این ناحیه، با مشارکت روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر به مدت یک هفته از اول مهرماه در بلوار سی متری امام خمینی(ره) مقابل مسجد جامع ولیعصر(عج) برگزار می شود.

جواد مغروری افزود: این نمایشگاه در 11 غرفه با موضوع حجاب و عفاف در خصوص موضوعات حجاب در روایات و احادیث، حجاب ار منظر شهدا، انواع پوشش در دورانهای مختلف از میلاد مسیح(ع) تا عصر کنونی و همچنین غرفه های فروش کتاب است.

وی بیان داشت: در روز افتتاحیه با حضور خواهران ایثارگر، نان صلواتی داغ در اختیار شهروندان و بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت.