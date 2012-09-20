بازی با گهر سخت است/ دستهای سنگینی برای تنبیه بی انضباط ها وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویرا صبح امروز (پنجشنبه) در کنفرانس خبری قبل از بازی تیمهای تراکتورسازی تبریز و گهر دورود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دیدار تیم ما با گهر دورود در مقایسه با سایر بازی ها تفاوت چندانی ندارد چون ما اکنون در لیگی هستیم که کیفیت آن در قیاس با سالهای گذشته متفاوت است و اکنون شما می بینید که تیم اول جدول با تیم آخر جدول فقط سه باخت اختلاف دارند.

وی ادامه داد: پس از گذشت هشت هفته از لیگ دوازدهم، تیمهایی در بالای جدول حضور دارند که قبلا نتوانسته بودند چنین رده هایی را به خود اختصاص دهند و مثال دیگری که می توانم برای سطح نزدیک تیمها به یکدیگر بزنم این است که تاکنون کمتر دیده شده که حدود نصف تیمهای لیگ با اختلاف امتیاز یک یا دو در تعقیب یکدیگر باشند.

اولیویرا در خصوص دیدار با تیم گهر در تبریز تصریح کرد: در این لیگ بازی کردن چه در داخل خانه و چه در خارج خانه تقریبا برابر است و شما باید تیمی داشته باشید که در برابر سختی هایی که حریفان برای شما ایجاد می کنند مقاومت کرده و به خوبی از آن عبورکنید و بازی با گهر دورود نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با اشاره به پیش بینی خود از نوع بازی تیم گهر در خانه تراکتورسازی گفت: تیم گهر در بازی فردا برای انجام یک بازی فشرده در یک سوم دفاعی خود به میدان خواهد آمد و هدف این تیم حملات سریع و انجام ضد حملات با استفاده از بازیکنان سرعتی در خط حمله خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه "چرا تیم تراکتورسازی نسبت به بازی های ابتدای فصل خود افت داشته و از سه دیدار اخیر تنها دو امتیاز کسب کرده است؟" تصریح کرد: این نتایج برای من غافلگیر کننده نبود چراکه من از اول فصل می دانستم که امسال تیمها بالا و پایین خواهند داشت و در این بین تیم ما نیز که در ابتدای فصل دیدارهای تدارکاتی و دوران بدنسازی خوبی نداشت دچار این مشکل این خواهد شد که اکنون چنین شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که حواشی چند هفته گذشته به چه میزان در ثبت نتایج ضعیف تراکتورسازی در سه بازی اخیر دخیل بوده، اظهار داشت: مسایلی که در چند هفته گذشته در تیم اتفاق افتاده، مواردی هستند که باید در داخل باشگاه مورد بحث و بررسی قرارگیرد اما اینکه بازیکن هنگام تعویض شدن ناراحت می شود امری طبیعی است چراکه هیچ بازیکنی موقع تعویض با خنده از زمین بیرون نمی آید و شما در بازی هفته قبل چلسی دیدید که تورس نیز هنگام خروج از زمین ناراحت بود.

اولیویرا که به بحث کردن در خصوص بی انضباطی چند تن از بازیکنان تراکتورسازی که چندبازی است در ترکیب این تیم حضور ندارند چندان راغب نبود، در ادامه گفت: من شنیده ام که جوی به راه افتاده که نشان داده شود در تیم تراکتورسازی انضباط وجود ندارد اما باید بگویم که به غیر از کارت قرمز قاسم دهنوی در دیدار با مس کرمان، دردیگر بازیها بازیکنان ما چندان بی انضباطی از خود نشان نداده اند و تیم ما یکی از با اخلاق ترین های لیگ است.

وی افزود: در باشگاه تراکتورسازی کمیته انضباطی وجود دارد که گزارش مربیان را بررسی می کند و تصمیم می گیرد و مدیریت باشگاه و خود من در تیم سعی می کنیم که این مسایل را اداره کنیم و این را می گویم که ما در ادامه فصل مشکل انضباطی نخواهیم داشت.

سرمربی پرتغالی تراکتورسازان که احسان حاج صفی و محسن فروزان را به دلیل بی انضباطی در یکی، دو دیدار اخیر از ترکیب تیمش خارج کرده در این خصوص یادآور شد: در باشگاه تراکتورسازی دستهای سنگینی برای برخورد با بی انضباطی وجود دارد اما من مربی ای هستم که هیچ بازیکنی را یک ماه یا دو ماه اخراج نخواهم کرد و این را در ابتدای فصل به خود بازیکنانم نیز گفته ام.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هنوز نتوانسته ترکیب و سیستم بازی تیم تراکتورسازی را به یک سطح ثابت و مشخص برساند، تصریح کرد: تیم تراکتورسازی هنوز در نوع ارائه فوتبال خود در نوسان هست و به سیستم و ترکیب خاص و مشخصی دست پیدا نکرده که این مسئله نیز به اتفاقات گذشته و اینکه من همه بازیکنانم را در زمانهای مورد نیاز در اختیار نداشتم بر می گردد.

وی اضافه کرد: من وقتی به تبریز آمدم، دیدم که تیم بسته شده و بالطبع من خودم را آماده کردم تا با این بازیکنان اخت شوم و البته این را هم بگویم که تنها چیزی که اکنون می توانم بگویم این است که ما باید تمرکز خود را روی فوتبال معطوف کنیم کار خود را به خوبی را انجام دهیم.

به گفته تونی اولیویرا تیم تراکتورسازی نسبت به بازیهای قبلی خود تغییر چندانی در ترکیب خود نخواهد داشت و گفته می شود بازیکنان بی انضباط این تیم همچنان باید دور از ترکیب اصلی باشند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازیهای هفته نهم لیگ برتر از ساعت 16:30 با قضاوت سید حسین زرگر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان تیم گهر دورود خواهد بود.

تراکتورسازی با 13 امتیاز در رده هفتم و گهر با شش امتیاز در خانه نازل شانزدهم ایستاده است.