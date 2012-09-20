برپایی نمایشگاه آثار دفاع مقدس در ارومیه/انتصاب سرپرست فرمانداری چایپاره

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار دفاع مقدس در 50 غرفه و با مشارکت نیروی انتظامی، ارتش، تیپ 41 پیاده ، لشکر 3 حمزه سیدالشهدا، فرمانداری ارومیه و سایر دستگاههای اجرایی استان در پارک جنگلی دایر شده است.

این نمایشگاه با همکاری اقشار مختلف بسیج از جمله بسیج دانشجویی، دانش آموزی، محلات، جامعه زنان سپاه، بسیجیان طرح شجره طیبه صالحین، هلال احمر و دیگر نهادها برپا شده است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته برای بازدید عموم در پارک جنگلی ارومیه دایر است.

انتصاب سرپرست فرمانداری چایپاره

استاندار آذربایجان غربی در احکامی جداگانه سرپرست فرمانداری چایپاره و سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری را منصوب کرد.

وحید جلال زاده در این راستا جلیل غفاری خویی را به عنوان سرپرست فرمانداری چایپاره و محبوب زارع را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری منصوب کرد.

بسیجیان زن سلماس اهانت به ساحت قدسی پیامبر اسلام را محکوم کردند

خواهران بسیجی سلماس با انجام یک راهپیمایی نسبت توطئه های استکبار جهانی در ساخت فیلم اهانت به ساحت قدسی پیامبر بزرگوار اسلام (ص) اعتراض کردند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی باشکوه که با حضور چهار گردان پایگاه شهری سلماس برگزار شد با سر دادن شعارهایی چون مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خواهان محکومیت جهانی و برخورد با عوامل سازنده این فیلم موهن و حامیان ساخت آن شدند.

اقدام زشت سازندگان فلیم توهین به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام (ص) از سوی اقشار مختلف این شهرستان نیز با انجام راهپیمایی هایی و انتشار بیانیه هایی محکوم شده است.