انقلاب اسلامی عدالت واقعی را به جهان عرضه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر منوچهر کاظمی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: خداوند را شاکر و سپاسگذاریم که در سایه پربرکت جمهوری اسلامی امروز با کمال افتخار دوران دفاع مقدس را پشت سر گذاشته و به عنوان یک ایرانی افتخار می کنیم که ذره ای حتی به اندازه یک سانتی متر از از سرزمینمان به دست دشمنان نیفتاد.

وی افزود: در سده جاری به نوعی پیچ های تاریخی را پشت سر گذاشتیم، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، وقوع جمهوری اسلامی ایران، فروپاشی نظام کمونیستی شوروی سابق و بیداری اسلامی که هریک به نوعی نمونه ای از این پیچ های تاریخی محسوب می شوند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی و پیروزی آن یکی از مهمترین پیچ های تاریخی است چرا که موجب شد عدالت واقعی به جهان عرضه شود.

وی اضافه کرد: به عنایت خداوند متعال، ائمه و هدایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی، جانبازی و ایثارگران رزمندگان و پشتیبانی مردم مایه افتخار ما بوده و امنیت و آرامش موجود ناشی از رشادت های این دلیر مردان است.

وی با اشاره به برکات دفاع مقدس و آثار به جای مانده از آن گفت: از برکات دفاع مقدس پس از گذشت آن می توان به تجهیز، سازماندهی و استفاده از تجارب موجود رجوع کنیم.

وی افزود: یقینا استفاده از توانمندی جوانان با استعداد این مرز و بوم موجب شده است که تجهیزات مورد نیاز را در داخل تولید کنیم و وابسته به بیگانگان نباشیم.

امیر کاظمی گفت: هیچ قدرتی توان مقابله با جمهوری اسلامی را نخواهد داشت، ولی امسال ما در استان کرمانشاه رزمایش های مختلفی را برای ارتقاء توان دفاعی در نظر گرفته ایم.

وی از برگزاری رزمایش های مشترکی بین نیروهای ارتش و سپاه با هدایت قرارگاه منطقه غرب در استان کرمانشاه در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی در پایان برگزاری رژه مشترک بین نیروهای مسلح 9صبح روز 31 شهریوردر محل بلوار حضرت امام(ره) شهر کرمانشاه را از مهمترین برنامه های هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: حضور هماهنگ و با شکوه نیروهای مسلح درنماز جمعه ، دیدار فرماندهان و نیروهای مسلح با خانواده های معظم شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی بین نیروهای مسلح ، تجلیل از سربازان نمونه، برپایی نمایشگاه دفاع مقدس ، عطر افشانی و گل افشانی مزار شهدا ، مراسم تجلیل از پیشکسوتان ، تجلیل از فرزندان ممتاز نیروهای مسلح در مقاطع مختلف تحصیلی، سخنرانی فرماندهان نیروهای مسلح با حضور جوانان در دبیرستان ها و دانشگاه ها از عمده برنامه های هفته دفاع مقدس استان کرمانشاه است.