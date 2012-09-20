10 رشته جدید به رشته های پیام نور خراسان جنوبی اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ثقفی ظهر پنج شنبه در نشست خبری اظهارداشت: امسال چهار هزار و 236 نفر پذیرش در مقطع کارشناسی داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه 12 مرکز و واحد پیام نور در استان فعال است، عنوان کرد: بیشترین ظرفیت پذیرش پیام نور استان با هزار و 774 نفر در مرکز بیرجند بوده است.

وی ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان را 206 نفر اعلام کرد و بیان داشت: از این تعداد نیز 160 نفر یعنی 80 درصد پذیرفته شدگان در مرکز بیرجند پذیرش خواهند شد.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی عنوان کرد: امسال در مقطع کارشناسی ارشد دو رشته ریاضی کاربردی و شیمی آلی به رشته های دانشگاه پیام نور بیرجند اضافه شده است.

ثقفی با بیان اینکه هفت کد رشته مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور استان فعال است، تصریح کرد: پیگیری لازم برای اخذ مجوز در رشته های فیزیک، جامعه شناسی، تربیت بدنی، و روان شناسی را داریم که احتمالا مجوز این رشته ها در بهمن ماه امسال اخذ شود.

وی با بیان اینکه امسال هشت کد رشته کارشناسی نیز به رشته های واحدها و مراکز پیام نور استان افزوده شده است، ادامه داد:امسال در رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی رباتیک در مرکز بیرجند و مهندسی صنایع، علوم تربیتی، مشاوره، مدیریت صنعتی و کتابداری و اطلاع رسانی در سایر مراکز و واحد های پیام نور استان پذیرش دانشجو خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی افزود: هم اکنون 14 هزار دانشجو در دانشگاه های پیام نور استان مشغول به تحصیل هستند.