توسعه و پیشرفت باید بر مبنای عدالت و فرهنگ اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور برگزار شد، اظهار داشت: استان بوشهر همواره از گذشته تا به‌ امروز در عرصه فرهنگ اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به هم‌مرز بودن استان بوشهر و داشتن بیش از 700 کیلومتر مرز آبی، اضافه کرد: استان بوشهر در حوزه فرهنگ نیز می‌تواند خط مقدم مبارزه مقدس فرهنگی کشور در مقابل تهاجم فرهنگی استکبار باشد.

امام جمعه بوشهر به ظرفیت های بالای استان بوشهر اشاره کرد و افزود: در آینده نزدیک استان بوشهر توسعه پرشتابی در عرصه انرژی، تجارت، شیلات، کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت و درمان و گردشگری خواهد داشت که در صورتی که این پیشرفت بر مدار فرهنگ اسلامی و عدالت نباشد آسیب می‌بیند.

وی به تلاش‌های کشورهای استکباری برای ضربه‌زدن به دیگر کشورها اشاره کرد و ادامه داد: استکبار جهانی برای ایجاد جنگ نوین در عرصه فرهنگ، جنگ نرم و سخت در فضاهای مختلف جهان تلاش می‌کند.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به فیلم اهانت به ساحت پیامبر اکرم(ص)، اذعان داشت: در حال حاضر همه کشورهای مسلمان و ملت آزاده جهان در حال محکوم کردن این حرکات هستند و این چنین حرکات بی‌شرمانه موجب ضرر به جامعه استکبار می‌شود. هر کسی مقابل این حرکت سکوت کند از اصحاب فتنه است.

وی به حضور فرهیختگان استان در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اشاره کرد و گفت: شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر تاکنون طراحی‌های نوینی از فرهنگ استان بوشهر در جغرافیای ایران به اجرا در آورده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر به اجرایی شدن بسیاری از مصوبات نشست‌های فرهنگ عمومی استان اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم با کارشناسی و حرکت‌های منطبق با دانش و فرهنگ در حوزه تخصصی فرهنگ عمومی الگویی برای فرهنگ عمومی در سطح کشور شویم و بتوانیم متولی تولید علم در این عرصه باشیم.