مازندران پیشتاز در بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید هاشمی در گفتگویی با اشاره به اینکه مازندران، باز سازی دو هزار واحد در 22 روستای بخش خواجه از توابع شهرستان هریس را به عهده گرفته است، گفت: در سالجاری اجرای عملیات باز سازی هزار واحد اضطراری متعلق به افراد ساکن این روستاها، در دستور کار قرار دارد.



هاشمی با بیان اینکه کار آوار برداری هزار و 300 واحد انجام پذیرفته است، یاد آور شد: پی کنی 810 واحد پایان یافته، است.



وی افزود: فنداسیون 430 واحد ریخته شده و مراحل اسکلت سازه 80 واحد هم به اتمام رسیده است.



درخواست از مردم برای کمک به زلزله زدگان



استاندار مازندران در پیامی از مردم مومن استان خواست تا مانند همیشه برای کمک به هموطنان زلزله زده آذربایجان شرقی پیشگام باشند.

سید علی اکبر طاهایی در این پیام افزود: وقوع حادثه زمین لرزه در شهرستان های اهر، هریس و ورزقان آذربایجان شرقی اگر چه قلب میلیونها ایرانی را دغدار کرد و تاسف و تالم همگان را برانگیخت، اما جلوه ای از شور، عشق، ایثار و کمک به همنوع را در جای جای ایران اسلامی به تصویر کشید که در حافظه تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد.

طاهایی گفت: در این میان مردم همیشه در صحنه و نوع دوست دیار علویان، مازندران قهرمان همچون همیشه با حضور به موقع و موثر خود کمک های شایانی به هم وطنان آذری نمودند که شایسته سپاس و قدردانی فراوان است.

شماره حساب 0108814174004 ( 1033 ) سیبا بانک ملی به نام آیت الله طبرسی، نماینده معزز مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه ساری، آماده دریافت کمک های نقدی مازندرانی های پرآوازه و عاشق و دلداده ایران و ایرانی است.