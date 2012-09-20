خرم آباد به مهمانی "مردان آسمانی" می رود/ عطر عملیات بیت المقدس در شهر

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "مردان آسمانی" در طول چند سال برگزاری در خرم آباد هر ساله علاقمندان زیادی را از سراسر نقاط شهر به محل پارک کیو و زیباکنار خرم آباد می کشاند و تاکنون مورد استقبال زیادی قرار گرفته است.

در قالب این برنامه و رزمایش فرهنگی امسال قرار است عملیات بیت المقدس چهار که در آن رزمندگان لرستانی نقش تاثیرگذاری را ایفا کرده اند بازسازی شود، در سالهایگذشته نیز عملیاتهای کربلای دو و چهار برای مردم مرکز استان بازسازی و به نمایش درآمد.

همچنین گروههای نمایشی حاضر در این برنامه و رزمایش فرهنگی طی سال گذشته به بازسازی بخشهایی از تاریخ 30 ساله انقلاب اسلامی ایران از جمله حوادث و جریانات مختلف رخ داده در این مدت پرداختند که امسال نیز به نظر می رسد این موضوع در دستور کار قرار گرفته باشد.

سرهنگ علی حسین پازدار معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان در این رابطه با تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس در لرستان گفت: برنامه های هفته دفاع مقدس با هدف تجلیل از مقام والای شهیدان و تقویت روحیه دفاع همه جانبه از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگزار می شوند.

وی انتقال فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت به نسل جوان را از اهداف برگزاری برنامه های مختلف در هفته دفاع مقدس دانست و بیان کرد: با برگزاری برنامه های مخلتف در هفته دفاع دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدا و رزمندگان یک فضای معنوی و روح بخش در جامعه ایجاد می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به اینکه برنامه های هفته دفاع مقدس در لرستان از فردا در شهرها، بخش ها و روستاهای بزرگ استان اجرا می شوند، افزود: در آغاز هفته دفاع مقدس رژه یگانهای نمونه سپاه در کنار سایر نیروهای مسلح در خرم آباد و بروجرد برگزار خواهد شد.

سرهنگ پازدار با تاکید بر اینکه در 31 شهریورماه که اولین روز از هفته دفاع مقدس است شاهد رژه باشکوه نیروهای سپاه خواهیم بود، تصریح کرد: در سایر شهرهای استان نیز رژه موتوری نیروهای مسلح را خواهیم داشت.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی اجتماعی بسیج در بوستان زیباکنار خرم آباد ادامه داد: این نمایشگاه با حضور برخی دستگاه های اجرایی برپا شده و در هفته دفاع مقدس همه روزه آماده بازدید علاقمندان است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با بیان اینکه بازسازی عملیات بیت المقدس4 در محوطه بوستان زیباکنار را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس برشمرد و ادامه داد: عملیات بیت المقدس4 از مجموعه عملیاتهایی است که رزمندگان لرستان در آن نقش تعیین کننده داشته اند.

سرهنگ پازدار با اشاره به اینکه نمایش مردان آسمانی نیز برای سومین سال در بوستان زیباکنار خرم آباد برگزار خواهد شد، یادآور شد: در سه سال گذشته شاهد استقبال بسیار خوب مردم از این نمایش و همچنین بازسازی عملیاتها بوده ایم.

وی با دعوت مردم برای بازدید از نمایش ها ادامه داد: برنامه نمایش مردان آسمانی و بازسازی عملیات بیت المقدس در هفته دفاع مقدس هر روز بعد از نماز مغرب و عشاء شروع شده و تا ساعت23 شب ادامه دارد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقات کشتی محلی و اجرای ورزشهای باستانی در محل بوستان زیباکنار یادآور شد: برگزاری مراسم صبحگاه میثاق با شهدا با حضور در کنار قبور مطهر شهیدان در مرکز استان و همه شهرستانها از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس است.

سرهنگ پازدار با بیان اینکه در اولین روز بازگشایی مدارس نیز زنگ مقاومت در تمام مراکز آموزشی استان نواخته می شود، افزود: حضور راویان دفاع مقدس در مدارس و برگزاری جشنواره علمی پژوهشی مهندسین بسیجی از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس است.

وی برگزاری همایش تبیین نقش زنان در دوران هشت سال دفاع مقدس، دیدار با خانواده شهدای زن در استان، برپایی بیمارستان صحرایی در یکی از مناطق محروم شهرستان کوهدشت، اعزام تیم های امدادی درمانی به مناطق محروم، بهره برداری از 45 سالن ورزشی در سراسر استان، برگزاری یادواره های شهدا، شب شعر، شب خاطره، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و... را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در استان برشمرد.

بنابر این گزارش عملیات بیت المقدس 4 در تاریخ ششم فروردین 1367 با رمز مبارک یا اباعبداللَّه الحسین(ع) به منظور پاسخگویی به تجاوز و شرارتهای خصم جنایتکار در حمله به مناطق مسکونی و نیز به دادخواهی شهدای مظلوم شهرها و روستاهای کُردنشینِ عراق از جمله حلبچه و با هدف آزادسازی بخشی از ارتفاعات سلیمانیه عراق در منطقه عملیاتی دربندیخان انجام گرفت.

در این عملیات، رزمندگان اسلام، متشکل از نیروهای زمینی و دریایی سپاه پاسداران، با بهرهگیری از آتش پر حجم توپخانه و با حمایت نیروی هوایی و هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای مهندسی - رزمی جهاد و سپاه، حرکت خود را به سوی دشمن آغاز و با یورش خود، شکست را به دشمن بعثی تحمیل کردند.

رزمندگان لرستانی در موفقیت این عملیات نقش موثری ایفا کردند.