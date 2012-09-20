راه اندازی دفتر حمایت از هنرمندان انیمیشن در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قندهاری مسئول دبیرخانه چهارمین جشنواره سراسری پویانمایی سیره رضوی استان گلستان ظهر پنجشنبه در حاشیه ره اندازی انجمن آسیفا گفت: دفتر این انجمن با هدف توسعه علمی انیمیشن در استان، حمایت از هنرمندان انیمیشن، پیگیری حقوق صنفی انیماتورها، تقویت انیمیشن استان و افزایش تولیدات راه اندازی شده است.

وی افزود: در این دفتر از آموزش علاقمندان به صنعت انیمیشن در قالب کلاس ها و کارگاه های آموزشی و ارائه کتب و سی دی های آموزشی متناسب با نرم افزارهای آموزشی رایج در کشور عرضه می شود.

قندهاری تصریح کرد: با مدیریت دفتر مرکزی آسیفا به شکل کارگاه های عملی و آموزشی نواقص انیمیشن های تولیدی سطح استان برطرف می شود.

وی ادامه داد: این انجمن با مسئولیت شهرام بیکی در تالار فخرالدین اسعدگرگانی فعالیت خواهد کرد.

چهارمین جشنواره سراسری پویانمایی سیره رضوی با شرکت 27 فیلم و 19 فیلمنامه ظهر پنجشنبه در گرگان به خود پایان داد.