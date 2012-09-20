دستگیری 4 سارق زورگیر و یک جاعل در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کرم محمدی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف و زورگیری از کارگاهها، با توجه به اهمیت موضوع، مراتب به طور ویژه ای در دستور کار ماموران پلیس آگاهی و کلانتری 11 مرکزی این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی در بررسی های اولیه پس از حضور در محل باتوجه به اظهارات مالباختگان دریافتند، 4 سارق شبانه به زور وارد این کارگاهها شده و با تهدید سلاح سرد و بستن دست و پای کارگران اقدام به سرقت و زورگیری کردند که با راهنمائیهای شکات، چهره های فرضی سارقان ترسیم و با انجام تحقیقات گسترده و نامحسوس از منابع و مخبرین محلی، سرانجام ماموران موفق به شناسایی مخفیگاه یکی از سارقان و دستگیری وی شدند.

این مسئول گفت: با دستگیری سارق به نام" مراد- ز" و انجام اقدامات اطلاعاتی وتحقیقات پلیسی در کمتر از 4 ساعت سه سارق دیگر نیز در این شهرستان شناسائی و در اقدامی غافلگیرانه هر سه نفر در مخفیگاهشان دستگیر شدند که در مخفیگاه سارقان، متهم دیگری معروف به بیتا نیز دستگیر شد که با جعل عنوان کارمند دولت با ارائه خدماتی از قبیل صدور گواهینامه و یا حل و فصل پرونده در دادگاه از شهروندان اخاذی می کرد، درتحقیقات وبازجوئی های فنی پلیس متهمان به بزه انتسابی اعتراف و اموال مسروقه به ارزش 110 میلیون ریال ازآنان کشف و ضبط شد.

دستگیری چهار سارق لوازم داخل خودرو و کشف 80 فقره سرقت

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد اظهار داشت: چندی قبل یک شهروند ملاردی با حضور در پلیس آگاهی شهرستان ملارد و ارائه مرجوعه ای از دادسرای شهرستان، اعلام داشت که تجهیزات رایانه ای وی که در داخل خودرواش نصب شده بوده توسط سارقان به سرقت رفته و اکنون فرد ناشناسی با وی تماس گرفته و اعلام داشته در قبال واریز مبلغی به حساب عابر بانک اش به شماره معلوم، حاضر به استرداد اموال مسروقه می باشد.

سرهنگ برزو همتی گفت: با دریافت اطلاعات لازم از شاکی پرونده ، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان پس از انجام اقدامات پلیسی و بکارگیری فناوری های روز، اقدام به شناسائی فرد ناشناس کرده ودر یک عملیات غافلگیرانه فرد مذکور را دستگیر کرده و جهت تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی ادامه داد: در بازجوئی از متهم دستگیر شده، مشخصات ومخفیگاه 3 سارق دیگر در شهرستان ملارد بدست آمد که در عملیات دیگر پلیسی هر سه نفر آنها دستگیر شدند و متهمان پس از دستگیری در بازجوئی های تکمیلی پلیس به 80 فقره سرقت لوازم و قطعات داخل خودرو در شهرستان های استان تهران و استانهای غربی کشور اعتراف کرده و شگرد خودشان را در سرقت فاش کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد با اشاره به اینکه ، سارقان پس از سرقت تجهیزات داخلی خودروها از قبیل" رادیو پخش و لوازم یدکی و ..." ، طی تماس با مالباختگان خواستار واریزمبلغی به حساب عابربانک خود شده وبدین شیوه علاوه برسرقت اموال شهروندان بدین شیوه از آنها اخاذی می کردند، سرانجام توسط پلیس دستگیر شده وبه دست قانون سپرده شدند.

گفتنی است با دستگیری متهمان وتکمیل پرونده نهایی، سارقان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.