به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که قبل از ظهر پنج شنبه با حضور معاونان وزیر کشاورزی، معاونان و تولیت آستانه مقدسه قم، معاون برنامه ریزی استاندار قم و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد، تعداد چهار طرح آبی و خاکی اراضی آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در منطقه جعفرآباد قم افتتاح و یک طرح آبیاری قطره‌ای به مساحت 360 هکتار کلنگ زنی شد.



پروژه احداث استخر ذخیره آب، آبیاری بارانی و قطره‌ای، لوله گذاری خطوط انتقال آب و تسطیح اراضی کشاورزی پنج پروژه‌ای بودند که در این مراسم افتتاح و کلنگ زنی شدند.



پروژه استخر ذخیره آب ژئوممبران به ظرفیت یکصد هزار متر مکعب از جمله این طرح ها بود و اعتبار تخمینی آن 5.3 میلیارد ریال با سهم مشارکت 70 درصدی دولت و 30 درصدی موسسه اقتصادی زائر کریمه در مزرعه عصمتیه افتتاح شد.



مدیریت آبیاری، ذخیره آب در زمان عدم نیاز به آب یا وزش طوفان، تنظیم دور و میزان آبیاری، امکان پرورش آبزیان توام با غنی سازی آب آبیاری از اهداف تعریف شده برای این طرح است.



تسطیح اساسی اراضی دیگر پروژه افتتاحی امروز بود که مساحت آن 2 هزار هکتار، هزینه اجرایی 12 میلیارد ریال و سهم مشارکتی دولت در آن 85 درصد است.



این پروژه در مزرعه عصمتیه، گازران و شریف آباد افتتاح شد که افزایش تولید و راندمان در واحد سطح، کاهش مصرف آب، استفاده مطلوب از ادوات مکانیزه و کاهش هزینه های تولید از اهداف در نظر گرفته شده برای آن است.



پروژه آبیاری قطره ای باغات سومین پروژه ای بود که امروز افتتاح شد.



هزینه اجرای این پروژه 1.2 میلیارد ریال و سهم مشارکت دولت در آن 85 درصد بوده است.



افزایش راندمان آبیاری، امکان استفاده از کود آبیاری، کاهش بیماری ها و علف‌های هرز، افزایش کمی و کیفی محصولات و استفاده بهینه از منابع آب و افزایش سطح از اهداف این پروژه است که در مزرعه موقوفه زالون آباد و باغ گازران نو افتتاح شد.



در پروژه افتتاح آبیاری بارانی سنترپیوت مزرعه عصمتیه که در سطح 210 هکتار اجرا می‌شود، هفت میلیارد ریال هزینه اجرا داشته که 70 درصد آن توسط سازمان جهاد کشاورزی و 30 درصد توسط موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه تامین شده است.



افزایش راندمان آبیاری 75 تا 90 درصد، توزیع یکنواخت آب در مزرعه و صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش بهینه از آب و افزایش محصول، امکان استفاده از کودهای شیمیایی (کود آبیاری) و کاهش هزینه تولید از جمله اهداف تعریف شده برای این پروژه است.



در پنجمین پروژه نیز لوله گذاری اراضی مذکور در سطح 360 هکتار کلنگ زنی شد.



در این پروژه که هزینه اجرای آن 15 میلیارد ریال اعلام شده است سهم مشارکت دولت 70 درصد است.



برای این پروژه که در موقوفات مزرعه عصمتیه، اراضی گازران، علی آباد، شریف آباد و والیجرد کلنگ زنی شد اهدافی چون کاهش مصرف آب، کاهش هزینه تولید، عدم انتقال بذر علف های هرز و بیماری ها و افزایش تولید در واحد سطح تعریف شده است.