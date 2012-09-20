ادامه ارائه خدمات کانون پرورش فکری در مناطق زلزله/ توزیع پنج هزار بسته فرهنگی کانون

حجت الاسلام الیاس ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دو ایستگاه ثابت شهری در اهر و ورزقان پنج ایستگاه ثابت روستایی در روستاهای اورنگ، گوئینجک، ولی لو، میرزاعلی و سرند و حضور چهار کتابخانه سیار در دیگر روستاهای این مناطق از جمله اقداماتی است که توسط کانون از نخستین روزهای وقوع زلزله صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: کامیون سیار اجرای نمایش های عروسکی هم در این مناطق مستقر است و به اجرای نمایش های متنوع عروسکی برای کودکان می پردازد.



ابراهیمی همچنین از تلاش برای راه اندازی دائمی دو کتابخانه پستی، سه کتابخانه سیار روستایی و یک کتابخانه سیار شهری در خدمت به کودکان و نوجوانان این مناطق خبر داد.



وی حضور کانون در بیش از 180 روستای زلزله زده در دفعات مختلف و اجرای بیش از دو هزار و 500 فعالیت فرهنگی ادبی و هنری برای نزدیک به 20 هزار کودک و نوجوان مناطق شهری و روستایی در قالب برنامه‌هایی نظیر قصه گوئی، پخش فیلم، نمایش خلاق و کتابخوانی را از جمله نتایج حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اعلام کرد.



ابراهیمی با اشاره به اهدای اقلام فرهنگی کانون در بین کودکان و نوجوانان مناطق زلزله زده افزود: تاکنون بیش از 10 هزار عنوان از تولیدات فرهنگی کانون به عنوان هدیه در اختیار این عزیزان قرار گرفته است.

