افرادی در جامعه تربیت شوند که مدافع اسلام و قرآن باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی استیری در مراسم افتتاح مؤسسه قرآنی نورالهدی شهرستان فیروزکوه که ظهر پنج شنبه برگزار شد، افزود: همه ما باید از قرآن درس بگیریم و به نکاتی که در آیات قرآن آمده اهتمام ویژه ای کنیم.

وی بیان داشت: باید به سخنان حضرت علی(ع) در خطبه اول نهج البلاغه که ابعاد مختلف قر آن را مطرح کردند، توجه کنیم و این امر نشان دهنده مهم بودن قرآن است که حضرت علی(ع) در خطبه اول به آن اشاره کرده است.

زندگی دنیا و آخرت با قرآن تأمین می شود

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه ادامه داد: همه ما باید به جامعیت قرآنی پناه ببریم چون قر آن دین، آخرت،

زندگی فردی و اجتماعی است و در واقع، زندگی دنیا و آخرت با قرآن تأمین می شود؛ هر فردی اگر در زندگی مشکل دارد و دنبال راه کار می گردد، با ید در قرآن به دنبال حل مشکلش باشد.

وی تصریح کرد: قرآن را نباید غریب داریم و باید با قرآن بیشتر مأنوس شویم؛ انسان وقتی که ازدواج می کند اولین چیزی که عروس و داماد به همدیگر هدیه می دهند، قر آن است، قرآنی که نفیس ترین و بهترین جلد را دارد؛ اما مهم این است که این عروس و داماد در زندگی از درسهای قر آن بهترین استفاده را کنند.

حجت الاسلام استیری در پایان به سخنان امام رضا(ع) اشاره کرد که فرمودند "سزاوار نیست شخصی در روز 50 آیه قر آن را نخواند" و افزود: لذا باید قرآن را با رفتار و کردارمان ترویج کنیم.

نهضت قرآنی باید به مانند حضورمردم در محرم وعاشورا تبدیل شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فیروزکوه نیز در این مراسم اظهار داشت: قرآن دستورالعملی است برای نجات بشریت، راهی است برای تمام انسانها و توجه خاص به قرآن باعث افزایش سطوح اجتماعی و رفتار مناسب بین افراد می شود.

حجت الاسلام داود رضوانی افزود: باید تلاش کنیم حضور و مشارکت مردم در امور قرآنی به یک نهضت قرآنی مانند حضور آنان در محرم وعاشورا تبدیل شود.

وی ادامه داد: این اتفاق مهم و اساسی، با حمایت از مؤسسات قرآنی که مهمترین و قوی ترین شبکه مردمی در حوزه فعالیت های مردمی هستند، امکان پذیر خواهد شد.