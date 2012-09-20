اختتامیه طرح ضیافت اندیشه در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ضیافت اندیشه قرآنی بعد از ظهر پنج شنبه با حضور مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و جمع بزرگی از اساتید در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه آزاد کرج برگزار شد.



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد کرج در این آیین، معرفت افزایی و ارتقاء سطح علمی استادان را از جمله اهداف برگزاری این طرح ذکر کرد.



حجت الاسلام امین الله فرید حضور گسترده دانشگاهیان در این طرح از آثار مثبت برگزاری ضیافت اندیشه قرآنی برشمرد و گفت: حضور جدی جامعه دانشگاهی در برنامه های فرهنگی موجب افزایش کیفی برنامه ها می شود.

وی یادآور شد: در این طرح که از 25 شهریور ماه جاری آغاز شد، بیش از 200 نفر از استادان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه حضور داشتند و از چهر های مطرح نیز برای سخنرانی در این طرح دعوت شد.



همچنین در پایان این آیین به قید قرعه به هفت نفر از استادان شرکت کننده در طرح کمک هزینه حج عمره و به 20 نفر کمک هزینه مشهد مقدس اهدا شد.

