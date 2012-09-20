سهم صنعت در اقتصاد گلستان 9.3 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان افزود: حمایت های مالی و تسهیلاتی در بخش سخت افزار و ارتقاء بهره وری در بخش صنعت از جمله برنامه های سازمان در جهت نیل به هدف ایجاد ارزش افزوده چهارهزار میلیارد تومانی دربخش صنعت درسال 94است.

وی اظهار داشت: هدفگذاری نهایی ما برای برنامه پنجم توسعه در صنعت استان، افزایش چهارهزارمیلیارد تومانی ارزش افزوده درسال 94 است.

وی گفت: در سال 87 بخش ارزش افزوده استان 283 میلیارد تومان بوده است و اگر با روند رشد فعلی در بخش صنعت حرکت کنیم که نرخ رشد 7/29 درصد داریم در سال 94 می توانیم به ارزش افزوده هزار و220 میلیارد تومان برسیم.



فخر موحدی تصریح کرد: اگر بخواهیم طی روندی جهشی به عدد چهارهزارمیلیارد تومانی ارزش افزوده درسطح استان برسیم باید دو هزار و860 میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کنیم و نرخ رشد ما باید به 56 درصد برسد.



وی ادامه داد: استراتژیهای دستیابی به اهداف در این زمینه، استفاده بهینه از ظرفیت های خالی موجود وایجادظرفیت های جدید است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در ادامه بیان کرد: تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی، هدایت سرمایه گذاران در جهت اجرای طرح های با فناوری بالا، دانش محور و اولویت دار،هدایت واحدهای موجود در جهت اجرای طرح های توسعه ای و تامین تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت واحدهای صنعتی ازجمله برنامه های حمایت های مالی در بخش سخت افزار سازمان صنعت ومعدن وتجارت در جهت نیل به اهداف ایجادارزش افزوده است.



وی تصریح کرد: نوسازی واحدهای فرسوده صنعتی، استفاده از سیستمهای کیفیت استاندارد سازی در واحدهای صنعتی، تکمیل زنجیره تولید وخوشه های صنعتی از دیگربرنامه های حمایتی این بخش است.







