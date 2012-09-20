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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

فخر موحدی:

سهم صنعت در اقتصاد گلستان 9.3 درصد است

سهم صنعت در اقتصاد گلستان 9.3 درصد است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت گلستان گفت: سهم صنعت در اقتصاد استان 9.3 درصد است که باید در سال 94 به 19.4 درصد برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان افزود: حمایت های مالی و تسهیلاتی در بخش سخت افزار و ارتقاء بهره وری در بخش صنعت از جمله برنامه های سازمان در جهت نیل به هدف ایجاد ارزش افزوده چهارهزار میلیارد تومانی دربخش صنعت درسال 94است.

وی اظهار داشت: هدفگذاری نهایی ما برای برنامه پنجم توسعه در صنعت استان، افزایش چهارهزارمیلیارد تومانی ارزش افزوده درسال 94 است.
 
وی گفت: در سال 87 بخش ارزش افزوده استان 283 میلیارد تومان بوده است و اگر با روند رشد فعلی در بخش صنعت حرکت کنیم که نرخ رشد 7/29 درصد داریم در سال 94 می توانیم به ارزش افزوده هزار و220 میلیارد تومان برسیم.

فخر موحدی تصریح کرد: اگر بخواهیم طی روندی جهشی به عدد چهارهزارمیلیارد تومانی ارزش افزوده درسطح استان برسیم باید دو هزار و860 میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کنیم و نرخ رشد ما باید به 56 درصد برسد.

وی ادامه داد: استراتژیهای دستیابی به اهداف در این زمینه، استفاده بهینه از ظرفیت های خالی موجود وایجادظرفیت های جدید است.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در ادامه بیان کرد: تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی، هدایت سرمایه گذاران در جهت اجرای طرح های با فناوری بالا، دانش محور و اولویت دار،هدایت واحدهای موجود در جهت اجرای طرح های توسعه ای و تامین تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت واحدهای صنعتی ازجمله برنامه های  حمایت های مالی در بخش سخت افزار سازمان صنعت ومعدن وتجارت در جهت نیل به اهداف ایجادارزش افزوده است.

وی تصریح کرد: نوسازی واحدهای فرسوده صنعتی، استفاده از سیستمهای کیفیت استاندارد سازی در واحدهای صنعتی، تکمیل زنجیره تولید وخوشه های صنعتی از دیگربرنامه های حمایتی این بخش است.  
 
 

 
کد مطلب 1700816

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