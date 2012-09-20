وزنه برداری خراسان رضوی در 6 ماهه آینده متحول می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک پیشکسوت وزنه برداری گفت: وزنه برداری خراسان رضوی در شش ماه آینده متحول خواهد شد.

امین کدخدایان اظهار داشت: بنا به درخواست هیئت وزنه برداری استان مبنی بر حضور چند تن از پیشکسوتان از جمله من در این هیئت، برنامه ریزی به منظور فعال سازی هیئت و توسعه ورزش وزنه برداری در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: فعالیت گسترده تر هیأت های ورزشی حمایت بیشتر اداره کل ورزش و جوانان استان را در پی دارد بنابراین با تعامل می توان نگاه ویژه این اداره کل را به سوی ورزش وزنه برداری نیز معطوف کنیم.

وی معتقد است: ابتدا می بایست با ارتباط تنگاتنگ با روسای هیأت های وزنه برداری و ورزشکاران شهرستان های مختلف استان با انجام کار کارشناسی به یک دید جامع درباره مشکلات این ورزش در استان دست یافت و سپس موارد شناسایی شده را به مسوولان ورزش خراسان رضوی انتقال داد.

کدخدایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به جو خوب حاکم بر هیأت فعلی وزنه برداری استان شاهد رشد و ارتقاء سطح کیفی ورزش وزنه برداری خراسان رضوی باشیم.

مسابقات کاراته سبک های آزاد خراسان رضوی در جوین برگزار می شود

یک دوره مسابقات کاراته سبک های آزاد خراسان رضوی در شهرستان جوین برگزار می شود.

این رقابت ها به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ویژه آقایان روز جمعه 31 شهریورماه سال جاری در محل سالن ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان جوین برگزار خواهد شد.

بنا بر این گزارش، به نفرات برتر این دوره از مسابقات جوایز نقدی، مدال و کاپ اهدا می‌شود.

اعلام انزجار دوندگان جاده ولایت از آمریکا در یادمان حماسه طوفان شن

دوندگان جاده ولایت با حضور در یادمان حماسه طوفان شن انزجار خود را از آمریکا و عواملش اعلام کردند.

دوندگان شرکت کننده در سومین همایش دو امدادی جاده ولایت صبح امروز ساغند را به مقصد طبس ترک کردند.

این دوندگان با رسیدن به محل وقوع امداد غیبی طوفان شن در برابر متجاوزان آمریکایی در سال 59 با سردادن شعار الله اکبر انزجار خود را از تلاش آمریکا و سایر کشورهای همفکر و همراه او در تسلط بر کشورهای مستقل اعلام کردند.

گفتنی است با توجه به طولانی بودن فاصله ساغند تا طبس که بیش از 200 کیلومتر است دوندگان این مسافت را در دو گروه جداگانه هرکدام 100 کیلومتر طی می کنند.

لازم به ذکر است دوندگان جاده ولایت پیش از خروج از ساغند با حضور در آستانه امامزاده قاسم بن فضل بن عباس بن علی(ع) با آن حضرت تجدید بیعت کردند.