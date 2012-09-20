نظارت برعملکرد نمایندگی های خودرو در خراسان رضوی تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی از تشدید نظارت و بازرسی بر روند قیمت فروش مصوب خودرو و عملکرد نمایندگی های خودرو در استان خبرداد.
علی غفوری مقدم گفت: به دنبال استمرار بازرسی ازنمایندگی های خودرو، درراستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، با هدف اعمال بازرسی، نظارت ویژه بر تولید، توزیع، قیمت و خدمات پس از فروش بازار خودروی تولید داخلی و وارداتی استان ادامه دارد.
وی افزود: از ابتدای آغاز این طرح ضمن انجام بازرسی از نمایندگی های مستقر در مشهد و رسیدگی به شکایات مردمی تعداد 14 پرونده تخلف جهت فروش خودروهای صفرکیلومتر بالاتر ازنرخ مصوب سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
100 واحد صنفی خواروبار مشهد در طرح دهه کرامتشرکت کردند
رئیس اتحادیه خوار و بار و لبنیات مشهد گفت: حدود 100 واحد صنفی برای شرکت در طرح ویژه دهه کرامت تجهیز شده و در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند.
علی سادات اظهار داشت: طرح ویژه دهه کرامت هر ساله از سالروز میلاد حضرت معصومه(س) تا سالروز میلاد علی بن موسی الرضا(ع) برگزار و در آن کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، قند و لبنیات با تخفیف ویژه به همشهریان عرضه می شود.
سادات با اشاره به تخفیف 5 تا 10 درصدی اجناس در طرح دهه کرامت بیان کرد: برنامه ریزی های صورت گرفته برای ارائه تخفیف در فروش فوق العاده دهه کرامت مبنی بر 5 تا 15 درصد بود اما از آنجا که سود قانونی واحدها 10 درصد است، اجناس نیز با حداکثر 10 درصد تخفیف ارائه میشوند.
عدم ارائه کالا توسط کارخانجات موجب کمبود در بازار تریکو می شود
رئیس اتحادیه فروشندگان تریکو و کشباف مشهد گفت: کارخانجات تولیدکننده با عدم عرضه محصولات خود موجب کمبود کالا در بازار خواهند شد.
محمد پازام پور بیان کرد: در حال حاضر کارخانجات تولیدکننده و عمده فروشان کالا در تهران، اقدام به عرضه نکردن اجناس کرده و واحدهای صنفی برای تهیه کالای موردنیاز خود با مشکل روبرو شدهاند.
پازام پور با اشاره به عدم تغییر قیمت ها عنوان کرد: بالا رفتن نرخ ارز تغییری در قیمتها ایجاد نکرده است اما با ادامه این روند، افزایش قیمت تریکو و کشباف دور از انتظار نخواهد بود.
وی در خصوص استقبال واحدهای صنفی از جشنواره فروش فوق العاده اظهار داشت: هم اکنون بالغ بر 240 واحد صنفی در طرح فروش فوق العاده شرکت کرده و اجناس خود را با 5 تا 15 درصد تخفیف عرضه مینمایند که با فرارسیدن دهه کرامت پیش بینی می شود این میزان نیز افزایش یابد.
بازدید سفیر و سرکنسول پاکستان از 3 واحد صنعتی مشهد
سخنگوی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: سفیر پاکستان و سرکنسول این کشور در مشهد از ۳ واحد صنعتی مشهد مقدس بازدید کرد.
مهدی تقوایی هدف از این بازدید را آشنایی مسئولان کشور پاکستان با توانمندی های تجاری و صنعتی استان برشمرد و افزود: بازدید از واحدهای صنعتی استان به منظور دستیابی به هدف گذاری افزایش 4 برابری حجم مبادلات تجاری ایران با پاکستان صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری این دو کشور یک میلیارد دلار است اظهارداشت: کشورهای ایران و پاکستان مشترکات بسیار زیاد ی دارند و این کشور می تواند جزو ۱۰ کشور اول هدف صادراتی ایران قرار گیرد.
تقوائی تصریح کرد: در سفر استاندار خراسان رضوی به ایالت پنجاب پاکستان قرارداد ایجاد واحد کشتارگاه صنعتی به منظور انتقال فناوری و بهره مندی از ظرفیت های پاکستان منعقد و اجرا شده است.
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