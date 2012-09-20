نظارت برعملکرد نمایندگی های خودرو در خراسان رضوی تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی از تشدید نظارت و بازرسی بر روند قیمت فروش مصوب خودرو و عملکرد نمایندگی های خودرو در استان خبرداد.

علی غفوری مقدم گفت: به دنبال استمرار بازرسی ازنمایندگی های خودرو، درراستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، با هدف اعمال بازرسی، نظارت ویژه بر تولید، توزیع، قیمت و خدمات پس از فروش بازار خودروی تولید داخلی و وارداتی استان ادامه دارد.

وی افزود: از ابتدای آغاز این طرح ضمن انجام بازرسی از نمایندگی های مستقر در مشهد و رسیدگی به شکایات مردمی تعداد 14 پرونده تخلف جهت فروش خودروهای صفرکیلومتر بالاتر ازنرخ مصوب سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

100 واحد صنفی خواروبار مشهد در طرح دهه کرامتشرکت کردند

رئیس اتحادیه خوار و بار و لبنیات مشهد گفت: حدود 100 واحد صنفی برای شرکت در طرح ویژه دهه کرامت تجهیز شده و در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند.

علی سادات اظهار داشت: طرح ویژه دهه کرامت هر ساله از سالروز میلاد حضرت معصومه(س) تا سالروز میلاد علی بن موسی الرضا(ع) برگزار و در آن کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، قند و لبنیات با تخفیف ویژه به همشهریان عرضه می شود.

سادات با اشاره به تخفیف 5 تا 10 درصدی اجناس در طرح دهه کرامت بیان کرد: برنامه ریزی های صورت گرفته برای ارائه تخفیف در فروش فوق العاده دهه کرامت مبنی بر 5 تا 15 درصد بود اما از آنجا که سود قانونی واحدها 10 درصد است، اجناس نیز با حداکثر 10 درصد تخفیف ارائه می­شوند.

عدم ارائه کالا توسط کارخانجات موجب کمبود در بازار تریکو می شود

رئیس اتحادیه فروشندگان تریکو و کشباف مشهد گفت: کارخانجات تولیدکننده با عدم عرضه محصولات خود موجب کمبود کالا در بازار خواهند شد.

محمد پازام پور بیان کرد: در حال حاضر کارخانجات تولیدکننده و عمده فروشان کالا در تهران، اقدام به عرضه نکردن اجناس کرده و واحدهای صنفی برای تهیه کالای موردنیاز خود با مشکل روبرو شدهاند.

پازام پور با اشاره به عدم تغییر قیمت ها عنوان کرد: بالا رفتن نرخ ارز تغییری در قیمتها ایجاد نکرده است اما با ادامه این روند، افزایش قیمت تریکو و کشباف دور از انتظار نخواهد بود.

وی در خصوص استقبال واحدهای صنفی از جشنواره فروش فوق العاده اظهار داشت: هم اکنون بالغ بر 240 واحد صنفی در طرح فروش فوق العاده شرکت کرده و اجناس خود را با 5 تا 15 درصد تخفیف عرضه می­نمایند که با فرارسیدن دهه کرامت پیش بینی می شود این میزان نیز افزایش یابد.

بازدید سفیر و سرکنسول پاکستان از 3 واحد صنعتی مشهد

سخنگوی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: سفیر پاکستان و سرکنسول این کشور در مشهد از ۳ واحد صنعتی مشهد مقدس بازدید کرد.

مهدی تقوایی هدف از این بازدید را آشنایی مسئولان کشور پاکستان با توانمندی های تجاری و صنعتی استان برشمرد و افزود: بازدید از واحدهای صنعتی استان به منظور دستیابی به هدف گذاری افزایش 4 برابری حجم مبادلات تجاری ایران با پاکستان صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری این دو کشور یک میلیارد دلار است اظهارداشت: کشورهای ایران و پاکستان مشترکات بسیار زیاد ی دارند و این کشور می تواند جزو ۱۰ کشور اول هدف صادراتی ایران قرار گیرد.

تقوائی تصریح کرد: در سفر استاندار خراسان رضوی به ایالت پنجاب پاکستان قرارداد ایجاد واحد کشتارگاه صنعتی به منظور انتقال فناوری و بهره مندی از ظرفیت های پاکستان منعقد و اجرا شده است.