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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

مرتضوی به مهر خبر داد:

برگزاری بیش از 30 برنامه ویژه هفته دفاع مقدس در دامغان

برگزاری بیش از 30 برنامه ویژه هفته دفاع مقدس در دامغان

دامغان-خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه دامغان از برگزاری بیش از 30 برنامه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار سید محمد حسن مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری بیش از 30 برنامه در هفته دفاع مقدس در این شهرستان، اظهار داشت: صندوق قرض الحسنه مجمع رزمندگان اسلام به همت و ابتکار جمعی از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس برای نخستین بار در استان سمنان در شهرستان دامغان افتتاح و راه اندازی می شود.

وی اضافه کرد: آئین افتتاح رسمی این صندوق روز یکشنبه دوم مهرماه سال جاری و در سومین روز از هفته گرامیداشت دفاع مقدس با حضور فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان و مسئولان شهرستان دامغان صورت می گیرد.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان از گردهمایی بزرگ رزمندگان و ایثارگران دامغانی را یکی دیگر از برنامه های هفته دفاع مقدس در این شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: این گردهمایی بزرگ در روز دوم مهرماه در مسجد امیرالمومنین (ع) و با شرکت کلیه بسیجیان، رزمندگان و ایثارگران دوران هشت سال دفاع مقدس برگزار می شود.

مرتضوی خاطرنشان کرد: در طول دوران هشت سال دفاع مقدس 10هزار نفر رزمنده و ایثارگر دامغانی در مناطق عملیاتی حضور داشتند.

وی همایش زنان ایثارگر، فراخوانی گردان های عاشورا، روایتگری راویان مهمان از خرمشهر، برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس، رژه موتوری بسیجیان،راه اندازی و افتتاح سایت بسیج، گردهمایی حلقه های شجره طیبه صالحین، محفلی با شعرا، نشست بصیرتی با عنوان دفاع مقدس و اقتصاد مقاومتی و همایش یکروزه سران ایلات و عشایر بسیجی شرق استان سمنان را از جمله این برنامه های گرامی داشت هفته دفاع مقدس در دامغان عنوان کرد.

فرمانده سپاه دامغان غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا، دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، برپایی ایستگاه صلواتی ، اعزام تیم پزشکی به مناطق محروم وانجام ویزیت رایگان، آئین شبی با شهدا و برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس ذکر کرد.
 

کد مطلب 1700820

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