به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: پلیس هیچ مجوزی برای تردد سرویس‌های مدارس در مسیرهای ویژه نداده است.

هادی عطارزاده طوسی به فعالیت سرویس مدارس از ابتدای مهر اشاره کرد و افزود: به دلیل شلوغی و تردد زیاد که ممکن است در مسیرهای ویژه رخ دهد و منجر به تاخیر در تردد اتوبوس‌ها شود پلیس تاکنون با تردد سرویس‌های مدارس حتی با نصب برچسب هم موافقت نکرده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد همچنین از بکارگیری رانندگان بانو در سرویس‌های مدارس اشاره کرد و ادامه داد: از 7 هزار راننده بکارگیری شده در قالب سرویس‌های مدارس، حدود 2 هزارنفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

نمایش آثار عتیقه موزه آستان قدس درسطح شهر مشهد

مدیر امور هنری شهرداری مشهد از فضاسازی این شهر در ایام دهه کرامت با نمایش آثار عتیقه موزه آستان قدس در سطح مشهد خبر داد.

هادی مظفری اظهار داشت :‌امسال همزمان با مناسبت های ایام میلاد امام رضا (ع) و همچنین هفته بزرگداشت دفاع مقدس، شهر مشهد چهره متفاوتی را تجربه خواهد کرد .

مظفری به یکی از مجموع یادمان های شهری مشهد در ایام دهه کرامت اشاره کرد و گفت: یکی از آثار متفاوت امسال آیینه شمعدانی است که مربوط به قرن 10 و 11 هجری در دوره صفوی است که بنا به نذر یکی از علاقه مندان به امام رضا (ع) به نام «محمد امین » به هنرمندان اصفهانی سفارش ساخت آن داده شده است.

به گفته او 12 پایه شمعدانی مشبک و عود سوز مشبک برنجی با نقوش اسلامی در ابعاد بزرگ ترهمانند طرح اصلی آن که در موزه آستان قدس موجود است، ‌ساخته شده و در مشهد جای گیری شده است.

تجهیز 20 مسجد به وسایل ورزشی در منطقه 2 مشهد

شهردار منطقه 2 مشهد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 20 مسجد در این منطقه مجهزبه وسایل ورزشی شده‌اند.

رضا ظفرجعفرزاده تجهیز مدارس به وسایل ورزشی را یکی از اولویت‌های این منطقه دانست و اظهار کرد: با موارد جدید صورت‌گرفته تعداد کل مساجد مجهز به وسایل ورزشی منطقه 2 به 50 عدد افزایش یافت.

وی عنوان کرد: هر مسجدی که حداقل 50 متر فضای مسقف ویژه ورزش داشته باشد شهرداری آمادگی دارد تا نسبت به تجهیز آن به وسایل ورزشی اقدام کند.

ساخت بزرگ ترین آکواریوم شهری در مشهد

مدیرهنری شهرداری مشهد ازساخت و اکران بزرگ ترین آکواریوم شهری در این خبر داد.

هادی مظفری گفت:‌ این آکواریوم در میدان احمد آباد،‌ خیابان طالقانی جانمایی شده است و هر روز از ساعت 12 ظهر تا 6 صبح روز بعد برای شهروندان قابل مشاهده است.

وی تصریح کرد: با توجه به ویژگی های فنی خاص این آکواریوم حرفه ای،‌ برای نگه داشتن دمای آب و محیط زیست مناسب برای ماهی های تزئینی امکانات متعددی تعبیه شده که چون در نوبت صبح با تابش مستقیم نور خورشید مواجه هستیم،‌ روی آکواریوم بسته خواهد شد و از ظهر به بعد قابل مشاهده است.