به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد گفت: بانوان کارته کار گناباد موفق به کسب مدال در مسابقات کشوری شدند.

حسین شاهدوست اظهار داشت: مسابقات در استان البرز شهر ماهدشت برگزار شده 804 نفر شرکت کننده داشتند.

وی افزود: در رشته کمیته این مسابقات سه نفر از بانوان گناباد به مدال نقره و دو نفر به مدال برنز دست یافتند.

وی ادامه داد: خانم ها سهیلا شاهرخی و اسماء طاهری و معصومه زمان زاده مدال نقره مسابقات و سمیرا عارفی و فهیمه زمان زاده به مدال برنز مسابقات دست یافتند.

وی افزود: با اینکه با کمبوداعتبارات مواجه هستیم اما گناباد نسبت به شهرستان های دیگر از سرانه ورزشی بهتری برخوردار است.

80 درصد غرفه داران نمایشگاه پاییزه گناباد غیربومی هستند

مجری نمایشگاه پاییزه در گناباد گفت: 80 درصد غرفهداران شرکت کننده در این نمایشگاه از شهرها و استانهای دیگر در این نمایشگاه شرکت کردهاند.

فرهاد ادبی اظهار داشت: عرضه بیواسطه کالا موجب شده که قیمت کالاها در نمایشگاه پائین تر از قیمت بازار باشد به طوریکه به عنوان مثال قیمت مناسب لوازم خانگی در نمایشگاه سبب شده که فروشندگانگنابادی نیز جز خریداران این نمایشگاه شده اند.

ادبی افزود: نمایشگاه پاییزه گناباد در سالن اداره قند و شکر شهرستان گناباد در فضای هزار مترمربع برگزار شده است.

عدالت اسلامی به خاطر خیانت خواص تاکنون استقرار نیافته است

معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: عدالت اسلامی باید از زمان حضرت امیرالمومنین(ع) استقرار می یافت اما به خاطر خیایت خواص و عملکرد مردم بی بصیرت، فرصتهای بسیاری از دست رفت.

محمد حسین رجبی دوانی در جمع برخی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی گناباد اظهار داشت: در دوره جاهلیت معیار تعیین خواص جامعه سن و سال بود به طوریکه اگر شیوخ به اسلام روی می آوردند توده ها نیز به تبعیت از آنان اسلام می آوردند.

وی افزود: با مجاهدتهای پیامبر اسلامی (ص) به مرور معیارهای دوره جاهلیت جای خود را به ارزشهای اسلامی، ایمان و تعهدات دینی داد و با رحلت پیامبر (ص) معیارهای جاهلیت بار دیگر زنده شد به طوریکه شکل گیری سقیفه نتیجه احیای معیارهای جاهلی بود.

معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین (ع) بیان داشت: کنار گذاشتن رکن ولایت پس از رحلت رسول گرامی اسلام (ص) حاصل خیانت خواص و تاثیر آنان بر عوام بی بصیرت بود.