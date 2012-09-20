ایجاد پارک موزه تخصصی مفاخر و مشاهیر آذربایجان در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین بعد از ظهر امروز پنج شنبه در جلسه شورای شهر با اعلام خبر فوق افزود: از سه سال قبل برنامه داشتیم که این طرح را عملی سازیم که امروز با توجه به آماده سازی زیرساخت های لازم، در آینده ای نه چندان دور شاهد عملیاتی شدن این طرح خواهیم بود.



نوین گفت : وجود زیرساخت‌هایی چون گالری مفاخر، تابلوهای موزائیک‌سنگ مشاهیر آذربایجان، ساختمان سازمان فرهنگی هنری شهرداری، آرامگاه بزرگانی چون آیت‌الله شهیدی، باقرخان، حاج رضا طوبی، هنرمندانی چون نخجوانی‌ها و دیگر بزرگان در دل این بوستان را از جمله زیرساخت‌های آماده این بوستان است.



وی ابراز داشت: با خارج شدن بوستان طوبی از شکل عمومی و تبدیل آن به پارک موزه مفاخر و مشاهیر آذربایجان، این مجموعه به یکی از بسترهای معرفی هویت تاریخی و فرهنگی تبریز تبدیل خواهد شد.



وی در خاتمه با تأکید بر لزوم تسریع در روند تحقق این دستور از مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری نیز خواست نسبت به افزایش تعداد تابلوهای موزائیک‌سنگ مفاخر و مشاهیر آذربایجان در محیط این پارک اقدام کند.