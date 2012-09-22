محسن صالحی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به فعالیت 65 هزار واحد صنعتی و تولیدی در کشور، اظهار داشت: این تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی در بخش های فولاد، معدن، کشاورزی، الکترونیک و ... فعالیت دارند.

وی به وجود واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور پرداخت و افزود: بسیاری از این واحدها در بعد از انقلاب و در دوران هشت ساله دولت های نهم و دهم ایجاد و راه اندازی شده است.

تشکیل کارگروه ستاد تسهیل واحدهای تولیدی در 32 استان کشور

قائم مقام ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: براساس اصل 138قانون اساسی و با تنفیذ اختیار از سوی رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت در 32 استان کشور کارگروه استانی ستاد تسهیل واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: این کارگروه ها در قالب قوانین و مقررات و با هدف حمایت و برطرف شدن مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تصمیمات لازم را به ریاست استانداران هر استان خواهند گرفت.

حمایت دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل دار در 10 محور

صالحی نیا خاطرنشان ساخت: ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در10 محور از واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل دار حمایت می کند تا این واحدها بهتر از گذشته بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.

وی به مصوبات جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی استان سمنان با هدف بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان دامغان پرداخت و گفت: در این جلسه تصمیمات خوبی در جهت رفع مشکلات این واحدها صورت گرفت که امیدواریم در آینده شاهد رونق و توسعه بیشتر این واحدها با رفع مشکلات آن ها باشیم.

در نشست روز جمعه معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان دامغان در محل فرمانداری دامغان، مدیران این واحد های تولیدی به بیان مسائل و مشکلات واحدهای خود پرداختند.