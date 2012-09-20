مدیر عامل جدید تیم مس کرمان رسما کار خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر: شهباز زاده در اولین اقدام خود با معاون امور مالی باشگاه جلسه طولانی مدت را برای بررسی قراردادهای بازیکنان و کادر فنی این تیم برگزار کرد.

امضای متمم قراردادها که در زمان مدیریت گنجعلی خانی در باشگاه مس حرف و حدیث های زیادی ایجاد کرد و در نهایت از سوی وی این متمم ها نیز امضا نشد تا با اعتراض شدید قاسمپور مربی تیم نیز مواجه شود ظاهرا در راس دستور کارهای مدیر عامل جدید باشگاه مس قرار دارد.

متمم هایی که شکل آن ها کاملا مجهول است و مشخص نیست به چه شکل بوده اند که گنجعلی خانی با وجود فشارهای زیاد حاضر به امضای آن ها نشده بود. پس از این جلسه مدیر عامل جدید باشگاه مس به تمرینات این تیم پیش از بازی با ذوب آهن در زمین تمرین چمران رفت.

تقریبا هیچ یک از مقامات ورزشی و فوتبالی استان کرمان و حتی مقامات ارشد باشگاه مس نظیر اعضای هیات مدیره و رئیس این هیات نیز وی را در مراسم معارفه با بازیکنان همراهی نکردند تا مدیر عامل جدید باشگاه مس همانند معارفه اش در باشگاه کاملا در سکوت به بازیکنان مس معرفی شود.

وی در این جلسه با بازیکنان مس نیز به صحبت پرداخت و به آن ها برای ادامه بازی های لیگ برتر دلگرمی داد. پس از حمید نیک نفس، عبدالرضا برهانی نژاد، احمد اسدی، فتح الله نژادزمانی، حمید حاج اسماعیلی و نصرالله گنجعلی خانی، شهباززاده هفتمین مدیر عامل باشگاه مس در عرض شش سال حضور این تیم در لیگ برتر محسوب می شود که در نوع خودش یک رکورد محسوب می شود. ضمن اینکه شهباززاده اولین مدیر عامل غیر کرمانی تاریخ باشگاه مس کرمان نیز محسوب می شود.