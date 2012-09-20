برگزاری همایش بزرگداشت امامزادگان قم/ مقبره 120 امامزاده در کشور مفقود است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شوذب شیری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه قم شهر شناسنامه های اهل بیت(ع) است اضافه کرد: در قم 444 امامزاده وجود دارد که هر کدام نقش زیادی در امنیت اعتقادی و روانی مردم دارند.



وی اظهار داشت: قریب به ده هزار امامزاده در سراسر کشور وجود دارد که نشان دهنده آن است که روح نجیب ایرانیان پناهگاه و ملجایی برای حضور این بزرگواران بوده است و امروز هم نباید بگذاریم غبار غربت بر روی آنان بنشیند.



برنامه‌های روز ملی تکریم از امامزادگان



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم با اشاره به روز اول مهرماه با عنوان روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان بیان داشت: در این روز و در سطح امامزادگان شاخص استان برنامه های ویژه ای از جمله غبار روبی صورت می گیرد.



وی اضافه کرد: امامزاده سیدعلی توسط آیت الله گرامی و امامزاده موسی مبرقع توسط خادمان حرم مطهر غبارربوی خواهد شد همچنین در روز 31 شهریورماه مراسم بزرگداشت حضرت سیدعلی با حضور حجت الاسلام نقویان برگزار می شود.



حجت الاسلام شیری از برگزاری همایش بزرگداشت امامزادگان استان در آبانماه خبرداد و اضافه کرد: این همایش با حضور یکی از مراجع تقیلد و با همکاری استانداری، شهرداری و ... برگزار خواهد شد و هم اکنون فراخوان آن تا 30 مهرماه ادامه دارد.



مقبره 120 امامزاده در کشور مفقود است



وی ضرورت تکریم از امامزادگان در قرآن و روایات، راهکارهای نهادینه سازی زیارت در جامعه و... را از جمله محرهای ارسال مقاله به این همایش عنوان کرد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم با بیان اینکه مقبره بیش از 120 امامزاده در سراسر کشور مفقود شده است بر ضرورت تکریم از این بزرگواران تاکید کرد.



برگزاری مسابقات قرآن



وی همچنین از برگزاری مسابقات قرآن مرحله شهرستانی برای اولین بار در قم خبرداد و افزود: ثبت نام این مسابقات از اول مهر تا 15 مهر انجام می‌شود و 25 تا 30 مهر نیز زمان برگزاری این مسابقات خواهد بود همچنین مسابقات در سطح امامزادگان برگزار می‌شود.



حجت الاسلام شیری اذان، ابتهال، قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ و مفاهیم و مدیحه سرایی و همخوانی قرآن را رشته های این مسابقه عنوان کرد و گفت: این مسابقات در سه مقطع زیر 16 و بالای 16 سال برگزار خواهد شد.



اجرای طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن



وی از اجرای طرح تربیت حافظان قرآن در قم خبرداد و افزود: این طرح از مدتی قبل آغاز شده و اکنون 2 هزار نفر در مقاطع زیر 12 سال، 12 تا 16 و بالای 16 سال تحت پوشش هستند.



وی از راه اندازی مرکزی قرآنی در امامزاده جعفر(ع) برای ارتباط موثر با جامعه قرآنی خبرداد و ادامه داد: اوقاف قم از تمامی جلسات قرآن خانگی و مساجد و هیئت‌ها حمایت می‌کند.

