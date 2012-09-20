تابلوهای نقاشی و معرق با موضوع امام رضا(ع) در مشهد به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید امیریان گفت: در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان کشور با موضوع امام رضا علیه السلام به نمایش درآمده است.

وی بیان کرد: تابلوی معرق برجسته با عنوان "ضامن آهو" اثر عباس آریافر در ابعاد 133*68 سانتیمتر یکی از آثار تازه به نمایش در این نمایشگاه است.

وی با بیان اینکه از ویژگی های این تابلو، خلق این اثر هنری با انواع چوب های طبیعی، ‌بدون استفاده از رنگ است افزود: از دیگر آثار این مجموعه که برای اولین بار در معرض دید عموم قرار گرفته است تابلوی«ضامن آهو» اثر امین عبدی است که این اثر هنری با تکنیک نقاشی رنگ روغن روی بوم، در ابعاد 140*100 در سال جاری به دست این هنرمند خلق شده است.

مسئول گنجینه هنرهای تجسمی همچنین از سه اثر دیگر با عنوان «ضامن آهو» یاد کرد و گفت طرح اولیه این آثار برگرفته از نقاشی استاد فرشچیان است.

وی تابلوی معرق چوب اثر مصطفی چاهی، در ابعاد 100 *80 سانتی متر را از این جمله آثاردانست و اظهار داشت: این تابلو از چوب سفید ساخته شده و با دادن حرارت، به صورت تیره و روشن، تنوع رنگ پیدا کرده است.

امیریان، ‌تابلوی معرق چوب اثر اسماعیل نام آور را از دیگر آثار برگرفته از نقاشی ضامن آهو استاد فرشچیان دانست و اضافه کرد: این تابلو در اطراف ضلع های آن، مزین به اسماء الهی است.

وی تابلوی «ضامن آهو» اثر مرضیه ابرقوی را نیز در جمله این آثار نام برد و گفت این اثر در ابعاد 115*90سانتی متر با تکنیک معرق به دست این هنرمند خلق شده است.

امیریان همچنین تابلوی «اجابت» ‌اثر مهدی فرخی را از دیگر آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه ذکر کرد و توضیح داد: این اثر با سبک سورئالیسم و با تکنیک اکریلیک روی مقوای بدون اسید، در ابعاد 60*80 است.

وی ادامه داد: تابلوی «اذن دخول حضرت رضا علیه السلام» مزین به کتیبه آیه الکرسی در اطراف آن، اثر احمد رازی از دیگر آثار این مجموعه است که با استفاده از بلور، ماسه های رنگی و صدف‌های خرد شده با تکنیک مرصع و مرغش به صورت برجسته، به دست این هنرمند خلق شده است.

امیریان همچنین تابلوی«حدیث سلسله الذهب» اثر زهره مهانی منش را نیز از دیگر آثار در معرض نمایش یاد کرد که با سبک نگارگری و تکنیک آبرنگ و گواش به تصویر در آمده است.

گفتنی است این نمایشگاه از 30 شهریور تا 15 مهر در محل گنجینه هنرهای تجسمی موزه آستان قدس رضوی پذیرای عموم علاقه مندان به آثار تاریخی و فرهنگی است.