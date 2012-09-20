"روزگار و نغمه هایش" شامگاه پنج شنبه در کرج به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه نمایش " روزگار و نغمه هایش" به نویسندگی " محمد چرمشیر" و کارگردانی" ایمان سماواتی - محمد محبی" در پلاتو اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز از ساعت 18 الی 20 به اجرا درخواهد آمد.

در این نمایش " مهناز میرزایی" و " مسعود صوقلاطون نیا" ایفای نقش دارند.

" ایمان سماواتی" کارگردانی و طراحی صحنه و لباس نمایش " روزگار و نغمه هایش " را خود عهده شده و " علیرضا جمشیدی" نیز مدیر صحنه این نمایش است.

این نمایش داستان زنی را روایت می کند که بعد از بیست روز زندگی ، همسرش به جبهه می رود و او با یاد همسرش زندگی می کند؛ تا جایی که با خبر شهادتش را نیز باور ندارد و داستان نیز طوری به تصویر کشیده می شود تا مخاطب هم باور نکند که او شهید شده است.

پس از اجرای این نمایش بلافاصله جلسه نقد وبررسی اثر با حضور منتقدان برجسته کشوردر محل پلاتو برگزار می شود.

مدت اجرای این نمایش مدت 50 دقیقه خواهد بود.