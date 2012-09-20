فراخوان گردانهای عاشورای سپاه ناحیه دامغان

سرهنگ پاسدار سعید تقی پور عصر پنجشنبه در حاشیه فراخوان گردان های عاشورای سپاه ناحیه دامغان به خبرنگار مهر گفت: فراخوانی دو روزه گردان های عاشورا در روزهای 30 و 31 شهریور ماه و به مناسبت فرا رسیدن هفته گرامیداشت دفاع مقدس و با حضور و اجتماع بسیجیان عضو گردان های عاشورا در مسجد بلال شهرک بوستان دامغان برگزار می شود.

وی افزود: در این فراخوان 2روزه 7 گردان عاشورا تحت حوزه مقاومت بسیج شهری الهادی (ع) سپاه ناحیه دامغان که شامل یکهزار نفر بسیجی بود حضور دارند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهری الهادی (ع) سپاه ناحیه دامغان با اشاره به اینکه حوزه مقاومت بسیج شهری الهادی(ع) سپاه ناحیه دامغان دارای 13 گردان عاشوراست، تصریح کرد: 2 هزار و 860 نفر بسیجی پایگاه های مقاومت بسیج شهری در این گردان ها عضو هستند.

وی اضافه کرد: در طول دو روز فراخوانی بسیجیان عضو گردان های عاشورا تحت پوشش این حوزه، آموزش های نظامی، عقیدتی و فرهنگی ارائه می شود.

تقی پور در پایان گفت: حفظ انسجام و بالا بردن سطح اطلاعات و آموزش بسیجیان از مهم ترین اهداف برگزاری فراخوانی 2 روزه بسیجیان عضو گردان های عاشورای تحت پوشش حوزه مقاومت بسیج شهری الهادی(ع) سپاه ناحیه دامغان است.

