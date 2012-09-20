وحدت حول محور ولایت رمز پیروزی و سربلندی ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در بیانیه ای به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس اظهارکرده است: روز پایانی شهریور هر سال یادآور آغاز جنگ تحمیلی و یورش وحشیانه ارتش بعثی به ایران اسلامی است که با حمایت مستقیم استکبار شرق و غرب صورت گرفت.

وی افزوده است: این هجوم سهمگین گرچه آوارگی، تخریب و بی سروسامانی مردمانی را فراهم آورد که تنها جرمشان آزادی خواهی و استقلال طلبی بود اما ولایت مداری و پای بندی آنان به اصول و ارزش های اصیل بارقه ای آفرید که فروغش خطه ایران را فرا گرفت و آتش آن ریشه متجاوزان را سوزاند.

وی ادامه داده است: آنانی که دام هجوم را با حمایت آمریکای سلطه گر و منافقین کوردل به پهنای وسیع مرزهای غربی ایران اسلامی پهن کردند، غافل از آن بودند که سرانجام قدرت آتشین سنگر یزه های ابابیلی سپاه حسین زمان، خمینی کبیر (ره) در سرتا سر ایران قهرمان از جمله یاران خراسانی رهبر فرزانه و حکیم انقلاب همچون کاوه ها، صیاد شیرازی ها، برونسی ها و فرومندی ها، سیاه لشکر ابرهه را زمین گیر کرده و آنان را به روز سیاه خواهد نشاند.

صلاحی افزوده است: آری آنان که گستاخانه به مرزهای ایران عزیز یورش آوردند، با رویش دفاع مقدس ناباورانه در امواج خروشان آن محو و رهسپار زباله دان تاریخ شدند.

وی در بخش دیگری از این بیانیه گفته است: صحیفه دوران هشت ساله دفاع مقدس سرشار از شجاعت، پایمردی، اخلاص و ایثار مردم مومن و خداجوی سرزمین اسلامی ایران است که با تبعیت از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگ های زرین بیشماری را بر تاریخ این مرز و بوم افزودند.

وی افزوده است: کارنامه فرزندان غیور، با ایمان و شهادت طلب این آب و خاک در عرصه های نبرد چون صاعقه بر سر فتنه گران و توطئه آفرینان فرود آمده و پیروزی و عزت انقلاب اسلامی رابیمه کرده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داده است: دفاع مقدس اگر چه داستان مقاومت و پایمردی مردم ایران و زبانزد جهانیان است اما مردم بیدار دل ما این حقیقت مهم را از نظر دور نخواهند داشت که تا استکبار و صهونیسم هست توطئه نیز باقی ست و دفاع مقدس ادامه دارد و از همین روی حفظ وحدت حول محور ولایت به عنوان رمز پیروزی نیاز مهم جامعه و ضامن تداوم و سربلندی ماست.

وی در این بیانیه با تبریک فرا رسیدن این هفته و گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال مقاومت و ایثار حماسه سازان دوران سراسر افتخار افزوده است: اطمینان دارم مردم همیشه در صحنه خراسان رضوی همچون گذشته با تبعیت از مقام معظم رهبری در عرصه صیانت و حفاظت از میراث گرانقدر امام خمینی (ره) پیشتاز و همچنان پاسدار جاودانه عزت اقتدار نظام اسلامی خواهند ماند.