کشتارگاه فاضل آباد غیربهداشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیانی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای سلامت شهرستان افزود: بارها در خصوص عوارض زیست محیطی و غیربهداشتی بودن آن تذکر داده شد اما با پا درمیانی مسئولان به کار خود ادامه می دهد.

وی اظهار داشت: عوامل کشتارگاه هیچگونه امنیت جانی و بهداشتی به دلیل غیراستاندارد بودن ساختمان ندارند.

ابراهیم احمدی معاون فرماندار علی آبادکتول گفت: علاوه بر کشتارگاه فاضل آباد، کشتار غیرمجاز مرغ در گلریز فاضل آباد نیز با مشکلات عدیده ای مواجه است.

وی عنوان کرد: عملیات اجرایی کشتارگاه صنعتی علی آبادکتول آغاز شده ولی طول می کشد که باید نظارت بهداشتی کاملی روی اماکن یاد شده انجام شود.

خالقی رئیس مرکز بهداشت علی آبادکتول نیز گفت: در طرح پزشک خانواده که از 15 مهرماه اجرایی می شود، 20 پزشک و تعدادی پرستار و ماما فعالیت می کنند.