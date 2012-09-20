بیان مشکلات توسط شهروندان بهترین هدیه به مدیران شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری در مراسم افتتاح آیین کلنگ زنی و بهره برداری از پروژه‌های عمران شهری مناطق هشتگانه قم که قبل از ظهر پنج شنبه در مدرسه شاهد نمازیخواه برگزار شد، اظهار داشت: بدون شک نگاه مدیریت شهری کنونی قم و مجموعه شورای اسلامی این شهر نسبت به مناطقی که از عقب ماندگی رنج می برند، نگاهی مسئولانه است تا بتوانیم در دوره خدمت گذاری خود این فاصله بین مناطق را به حداقل و پس از آن به صفر برسانیم.



شهرداری یک نهاد اجتماعی است



وی ادامه داد: شهرداری یک نهاد تک بعدی نیست که صرفا به کار خدماتی، بهداشتی، عمرانی یا سایر حوزه ها بپردازد، بلکه شهرداری یک نهاد اجتماعی است که هرعملی و موضوعی که شهروندان با آن روبه رو هستند به این نهاد مربوط می شود و باید در جهت حل مشکلات آن ها بر بیاید.



شهردار قم با بیان اینکه مشکلاتی از لحاظ قوانین شهری و عدم یکپارچگی بخش های مختلف شهری وجود دارد، گفت: اگرچه این مشکلات به نوبه خود می تواند مانعی برای تحقق خدمت رسانی مناسب به مردم عزیز باشد اما مسئولان شهری باید نهایت تلاش و هماهنگی با یکدیگر را داشته باشند تا بتوان به طورمناسبی به همشهریان خدمت رسانی کرد.



وی افزود: همین جا از مردم مناطق یک و 6 قم که به دلیل ناهماهنگی بین عده ای از سازمان ها در موضوع آسفالت معابر که منجر به تعویق افتادن این پروژه شد عذرخواهی می کنیم و به این عزیزان اطمینان می دهیم که شهرداری مصمم است تا هرچه زودتر این مشکل برطرف شود.



دلبری تاکید کرد: این 133 پروژه ای که به برکت این ایام قرار است که در خدمت شهروندان قرار بگیرد یا عملیات اجرایی آنها آغاز شود، خود نشان دهنده این است که شهرداری قم توجه زیادی به فضای سبز و مناطقی که از اینگونه فضاها کمتر برخوردار بودند، دارد و امیدواریم در آینده نیز بتوانیم در این زمینه خدمات بهتری را در به همشهریان عرضه کنیم.



شهر خوب را مسئولانی پاسخگو و مردمی مشارکت جو اداره می کنند



وی ضمن اشاره به اینکه مدیریت شهری یک مدیریت جامع است، گفت: در کنار همکاری و هماهنگی بخش های مختلف شهری، ما به شدت به همکاری شهروندان نیز احتیاج داریم.



شهردار قم در این باره تصریح کرد: شهر خوب را مدیرانی پاسخگو و شهروندانی مشارکت جو می سازند، نباید منتظر باشیم تا شهرمان را دیگران بسازند یا از جایی دیگر به ما اهدا شود، بلکه باید خودمان شهرمان را بسازیم و در این زمینه طالب همکاری و همدلی همه مردم شهر مقدس قم هستیم.



وی ضمن اشاره به اینکه بیان مشکلات از سوی شهروندان بهترین هدیه به مدیران شهری است، تأکید کرد: برای سازماندهی مشاغل نامناسب، تلاش داریم تا شهرک تلاشگران را در کیلومتر پنج جاده قم به طور کامل ایجاد کنیم، در حال حاضر در فاز اول این طرح مشاغل مربوط به صنف آهن فروشان به این شهرک منتقل شده است و در فازهای بعدی شاهد انتقال سایر اصناف از این دست خواهیم بود.



دلبری در زمینه تفکیک زمین‌های باغات در سطح شهر نیز گفت: بر اساس نص صریح قانون، شهرداری‌ها اجازه تفکیک باغات را در سطح شهر نخواهند داد و از شهروندان می خواهیم قبل از خرید اینگونه املاک حتما شهرداری منطقه مربوطه را مطلع کرده و از آن استعلام کنند.



وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم در طول دوره خدمت گذاری بتوانیم خدمات پایداری را برای شهروندان ایجاد کنیم.