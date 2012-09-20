فدراسیون نمی تواند برای مس کرمان برنامه ای خارج از اصول بریزد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه جدید فدراسیون فوتبال قرار شد بازی هفته آینده تیم های مس و راه آهن به جای تهران در کرمان برگزار شود که سرمربی مس در این باره پیش از ظهرپنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: زمانی که با من در این باره صحبت کردند اعلام کردم که تحت هیچ شرایطی زیر بار این برنامه نخواهیم رفت چراکه برگزاری سه بازی پشت سرهم خانگی اصلا منطقی نیست و موجب می شود کار ما در دور برگشت به شدت سخت شود.

مربی مس در رابطه با اینکه اگر فدراسیون برروی برنامه خودش پافشاری نمود برنامه شما چه می شود گفت: فدراسیون حق این کار را ندارد! ما نیز به خیلی از برنامه های فدراسیون اعتراض داشتیم اما به قرعه کشی احترام گذاشتیم و حرفی نزدیم. حالا فدراسیون فوتبال نمی تواند برای ما برنامه ای خارج از اصول بریزد.

قاسمپور تصریح کرد: برگزاری بازی مس و راه آهن در کرمان اجحاف در حق ماست و تنها می توانیم با تغییر روز این بازی و انجام آن در همان تهران موافقت کنیم و امکان ندارد در کرمان این بازی برگزار شود.

سرمربی تیم مس در رابطه با بازی تیمش برابر ذوب آهن گفت: فعلا نمی توان گفت که هیچ تیمی در بحران است و یا از آن خارج می باشد چراکه اختلاف امتیازها بسیار کم است و هر احتمالی ممکن است رخ دهد. بازی های ذوب آهن را دنبال کردم و این تیم فوتبال خوبی را نمایش می دهد.

وی افزود: پیروزی برای ما در این بازی لازم است و همانند تمام بازی ها با همین هدف به میدان می رویم.

قاسمپور در رابطه با اتفاقات اخیر مدیریتی در باشگاه مس گفت: امیدوارم که این مسائل در جریان کار تیم ما اثر نگذارد. هرچند ما حاشیه زیاد داشته ایم ولی در بازی های قبل نیز تنها به حفظ روند بازی خود در زمین فکر کرده بودیم.

وی در رابطه با اینکه چقدر با تغییر مدیر عامل باشگاه مس موافق است گفت: من هرگز قبول ندارم که این تغییرات باب میل من انجام شده است چراکه میل من به چیزی نبود و فقط نسبت به عملکرد یک نفر اعتراض داشتم.

سرمربی مس با تبریک به شهبازی مدیر عامل جدید باشگاه گفت: قطعا وی نمی تواند معجزه کند و یک شبه خیلی مسائل را حل کند با این حال من بازهم تاکید می کنم که کار ما بحث فنی تیم است و مسائل حاشیه ای ربطی به ما ندارد.

وی تصریح کرد: از همه کسانی که با من مشکل دارند خواهش می کنم فقط به خود قاسمپور اعتراض کنند و به تیم لطمه نزنند. همه دیدند که این پست ها مرتبا در حال تغییر است و به کسی وفا نمی کند ولی مهم حفظ تیم مس در بازی هاست.

وی در همین زمینه ادامه داد: مسلما مدیر عامل جدید برای حل مشکلات آمده است و نیامده که مشکلات را بیشتر کند قاسمپور با رد سرنوشت ساز بودن این بازی برای ادامه کارش در مس گفت: سرنوشت ما به این بازی ها ربطی ندارد.

سرمربی مس با اشاره به حرف های عنایتی مبنی بر ترک تیم گفت: او اعلام کرده است که دوست دارد تا پایان قراردادش به آن متعهد بماند ولی متاسفانه فشاری به وی وارد می کنند که او مجبور شود حرف های دیگری بزند.