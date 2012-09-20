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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

حسنوند خواستار شد:

برگزاری کنگره بین‌المللی شعر دفاع مقدس با محوریت خلیج فارس در بوشهر

برگزاری کنگره بین‌المللی شعر دفاع مقدس با محوریت خلیج فارس در بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر خواستار برگزاری کنگره بین‌المللی شعر دفاع مقدس با محوریت خلیج فارس در بوشهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگی عمومی استان بوشهر که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، به ظرفیت‌های بالای فرهنگی استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: بوشهر از استان‌های مطرح کشور در بحث فرهنگی و دینی است.

وی به پتانسیل بوشهر برای تبدیل شدن به عنوان الگوی فرهنگی و دینی در سطح کشور اشاره کرد و عنوان داشت: لازم است که در این عرصه تلاش‌های بیشتری صورت بگیرد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه بوشهر زادگاه برخی از مراسمات آئینی از جمله تعزیه‌خوانی و نوحه‌خوانی در سطح کشور است، ادامه داد: باید این ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها به صورت مدون در تقویم فعالیت‌های وزارت ارشاد ثبت شود و با اختصاص بودجه لازم به این امر، شاهد فعالیت بیشتری در این زمینه‌ها باشیم.

وی اضافه کرد: کاروان راهیان نور دریایی دو سال است که در استان بوشهر برپا شده و امیدواریم با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد ایجاد موزه دفاع مقدس در استان بوشهر باشیم.

حسنوند با بیان اینکه  بوشهر استراتژیک‌ترین استان در حوزه فعالیت‌های دریایی است، افزود: نام استان بوشهر عجین شده است و انتظار داریم کنگره شعر دفاع مقدس با محوریت خلیج فارس سال آینده به میزبانی استان بوشهر به صورت بین‌المللی برگزار شود.

وی خارک را نماد مقاومت عنوان کرد و پیشنهاد داد: به قهرمان و افراد برگزیده رشته‌های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری مدالی با عنوان و نشان "جزیره خارگ" که نماد مقاومت در دفاع مقدس است اهدا شود.

کد مطلب 1700837

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