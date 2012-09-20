به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگی عمومی استان بوشهر که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، به ظرفیت‌های بالای فرهنگی استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: بوشهر از استان‌های مطرح کشور در بحث فرهنگی و دینی است.

وی به پتانسیل بوشهر برای تبدیل شدن به عنوان الگوی فرهنگی و دینی در سطح کشور اشاره کرد و عنوان داشت: لازم است که در این عرصه تلاش‌های بیشتری صورت بگیرد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه بوشهر زادگاه برخی از مراسمات آئینی از جمله تعزیه‌خوانی و نوحه‌خوانی در سطح کشور است، ادامه داد: باید این ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها به صورت مدون در تقویم فعالیت‌های وزارت ارشاد ثبت شود و با اختصاص بودجه لازم به این امر، شاهد فعالیت بیشتری در این زمینه‌ها باشیم.

وی اضافه کرد: کاروان راهیان نور دریایی دو سال است که در استان بوشهر برپا شده و امیدواریم با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد ایجاد موزه دفاع مقدس در استان بوشهر باشیم.

حسنوند با بیان اینکه بوشهر استراتژیک‌ترین استان در حوزه فعالیت‌های دریایی است، افزود: نام استان بوشهر عجین شده است و انتظار داریم کنگره شعر دفاع مقدس با محوریت خلیج فارس سال آینده به میزبانی استان بوشهر به صورت بین‌المللی برگزار شود.

وی خارک را نماد مقاومت عنوان کرد و پیشنهاد داد: به قهرمان و افراد برگزیده رشته‌های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری مدالی با عنوان و نشان "جزیره خارگ" که نماد مقاومت در دفاع مقدس است اهدا شود.