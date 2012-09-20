توزیع 131میلیون جلد کتاب درسی در کشور/24هزار مدرسه هوشمند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی، ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران، 500 هزار عنوان کتاب از میان 950 هزار عنوان تمام کتب درسی آموزش و پرورش را مربوط به فنی و حرفه ای عنوان کرد و افزود: این در حالی است که تعداد دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای، کمتر از یک دهم جمعیت دانش آموزی کشور را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه پیش از دو سال قبل تعداد مدارس هوشمند در سطح کشور به چند صد مدرسه نیز نمی رسید ادامه داد: هوشمند سازی را از مطالبات مردم برای افزایش کیفیت آموزش دانست و گفت: طی دو سال گذشته 24 هزار مدرسه در سطح کشور هوشمند شده اند.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه 19 راهکار برای هوشمند سازی مدارس در کشور تدوین شده است، ادامه داد: بر اساس این آیین نامه وظیفه تمامی بخش ها و دستگاه های کشوری، استانی و مدارس مشخص شده اند و در حال حاضر به سرعت در حال عملیاتی شدن است.

وزیر آموزش و پرورش تفاوت سال تحصیلی جدید را در برخورداری وزارت آموزش و پرورش از نقشه راه و سند تحول دانست و افزود: سخت ترین بخش اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طی یک سال گذشته محقق شده و از سال تحصیلی جاری این سند وارد فاز نرم افزاری می شود.

سند تحول آغازی برای ایجاد تغییرات اساسی در سیستم آموزش مدارس کشور

حاجی بابایی سند تحول را آغازی برای ایجاد تغییرات اساسی در سیستم آموزش مدارس کشور دانست و گفت: باید با مرور زمان علاوه بر اجرای مفاد این سند، مدیران و مسولان جدید معضلات و اشکالات را شناسایی و رفع کنند و تغییرات لازم را انجام دهند.

وی بنیان سند تحول را فرهنگ و اندیشه ایرانی - اسلامی دانست و افزود: در این سند جایگاه معلم و آماده سازی آنان بر اساس نظام رتبه بندی که در دست تدوین است و آموزش دانش آموزان برای مسولیت و نقش پذیری مثبت در جامعه مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای اولین‌بار در تاریخ، آموزش و پرورش دارای نقشه راه است، گفت: ما در حالی مهر را آغاز می‌کنیم که برای اولین‌بار، آموزش و پرورش دارای نقشه راه است و سند تحول که بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت است را اجرا می‌کند.



حاجی بابایی افزود: استقرار نظام جدید آموزشی صدها ویژ‌گی دارد که برخی از ویژگی‌ها را امسال اجرایی می‌کنیم و با استقرار این نظام از اول مهر به بعد کارهای نرم‌افزاری را شروع خواهیم کرد، چرا که تحول بنیادین را انجام ندادیم، بلکه آن را شروع کردیم.



وی ادامه داد: تحول یعنی آموزش مستمر، و ما تحول را شروع می‌کنیم، اما هیچ وقت انتها ندارد، یعنی دانش‌آموز در آینده کارها و قابلیت‌هایی را در جامعه انجام می‌دهد، بعضی از معضلات را برطرف و شکوفایی در جامعه ایجاد می‌کند.



وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از مهم‌ ترین مباحث در این تحول، دانش‌آموز است. این نظام می‌خواهد بچه‌ها را به شکلی تربیت کند که کم‌ترین دغدغه را داشته باشند و این فاصله که بین پدر و مادر و فرزند به وجود آمده است نیز کاهش پیدا کند.

حاجی بابایی افزود: در ضمن هر باید دانش‌آموزی برای کاری که در جامعه نیاز است، تربیت شود و وقتی تربیت شد در کار خود از انصاف و وجدان کاری و تربیت لازم برای کار برخودار شود.



وزارت نفت موظف شده به مدارسی که گازشهری دارند گازرسانی کند



وی، در خصوص حوادث ماه‌های سرد سال در مدارس افزود: همه سعی ما بر این است که از امکانات برتر برخوردار شویم، اما آموزش و پرورش یک وزارتخانه گسترده و وسیع است و در تمام روستاها، خیابان‌ها و کوچه‌ها مدرسه وجود دارد و نمی‌توان گفت که در سال جدید ممکن است هیچ اتفاقی نیافتد. کسی نمی‌تواند چنین ادعایی کند، اما همه توان‌مان را به کار گرفته‌ایم و وزارت نفت نیز موظف شده است به تمام مدارسی که دارای گاز شهری هستند، گازرسانی کند.

هوشمندسازی 24 هزار مدرسه در کشور



حاجی‌بابایی افزود: در طول دو سال گذشته موفق شدیم بیش از 24 هزار مدرسه را هوشمند کنیم. همچنین 19 راه‌کار را برای هوشمندسازی مدارس به استان‌ها دادیم که بر اساس آن برخی اقدامات استانی، برخی کشوری و برخی مدرسه‌ای است که مدرسه باید در این زمینه کمک بکند، چرا که معتقدیم ریل‌گذاری برای هوشمندسازی شروع شده است.