شرایط مس همیشه خوب است/ برای پیروزی به میدان می رویم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بیگی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بازی با ذوب آهن را مسابقه ای حساس برای تیمش دانست و گفت: ما باید از این بازی امتیاز کامل بگریم. خوشبختانه تمرینات خوبی داشتیم و همه چیز برای کسب پیروی ما فراهم است.

وی در رابطه با تغییرات مدیریتی در تیم مس و تاثیر آن بر بازیکنان تیم گفت: بهتر است این گونه مسائل از زبان بازیکنان مس مورد بحث قرار نگیرد تا تمرکز بازیکنان بیشتر حفظ شود.

وی در رابطه با کم بودن حضور مدافعان مس در زمان حملات نیز گفت: ما طبق برنامه ریزی های قبلی به زمین می رویم و نمی توانیم بی مهابا جلو بکشیم تا تیم در دفاع به مشکل بربخورد.

