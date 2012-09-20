برنامه های هفته دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران اعلام شد

سرهنگ پاسدار محمد کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به مناسبت سی و دومین سالگرد هفته دفاع مقدس، اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران برنامه های ویژه ای را در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اسامی روزهای هفته دفاع مقدس افزود: روز اول، جمعه 31 شهریور ماه است که "روز بصیرت، شجاعت و ولایت" نامگذاری شده و در این روز رژه نیروهای مسلح برگزار می شود که نقش نیروهای مسلح در اقتدار ایران اسلامی در سایه ولایتمداری و رهبری را نشان می دهد.

سرهنگ کاشانی عنوان کرد: روز دوم، شنبه اول مهرماه، "روز دانش آموزان، نوآوران و دانشمندان" است که نقش دانش آموزان و دانشجویان و اهمیت به دانش و پژوهش در پیشبرد کشور را بیان می کند.

وی ادامه داد: روز سوم، یکشنبه دوم مهرماه، "روز جوانان، آمادگی دفاعی و سربازان" است که اهمیت به پدافند غیرعامل و نشانگر نقش جوانان و سربازان و رشادت آنها برای اقتدار ایران اسلامی است.

توجه به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران یادآور شد: روز چهارم، دوشنبه سوم مهرماه، "روز زنان، ارزشهای اسلامی، پایداری ملی" است که در این روز به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ عفاف و ارزشهای دینی توجه می شود.

وی اضافه کرد: روز پنجم،سه شنبه چهارم مهرماه، "روز وحدت، استکبار ستیزی و بیداری اسلامی" است که وحدت و بیداری اسلامی در مبارزه با استکبار جهانی را نشان می دهد.

سرهنگ کاشانی بیان داشت: روز ششم،چهار شنبه پنجم مهرماه، "روز رزمندگان، جهادگران و فرماندهان" است که برای تبیین حماسه بزرگ عملیات ثامن الائمه(ع) و تجلیل از فرماندهان شهید این عملیات است.

وی ادامه داد: روز هفتم،پنج شنبه ششم مهرماه، "روزشهادت، کرامت و عزت" است که در این روز به تجلیل از ایثارگران دفاع مقدس و غبارروبی مزار شهیدان پرداخته می شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در خصوص برنامه های هفته دفاع مقدس گفت: از برنامه های پیش از آغاز این هفته، پیگیری تشکیل ستادهای هماهنگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس در سطح شهرها و بخشها به تعداد شش جلسه، طراحی، چاپ و توزیع دوهزار نسخه فلش کارت فرماندهان شهید بین ادارات و نهادها، تدوین و چاپ و توزیع دوهزار جلد نشریه ویژه هفته دفاع مقدس بنام یاران آفتاب بین ادارات و نهادهاست.

ایجاد نمایشگاه سیار شهدا و دفاع مقدس در مدارس

وی افزود:طراحی، چاپ و رونمایی از پنج جلد آلبوم عکس آزادگان سرافراز با نام سیمای صابران،پخش کلیپ شهدای والامقام از شبکه های مستند و قرآن، تکثیر و توزیع دوهزار حلقه سی دی نرم افزار عملیات ثامن الائمه(ع) و دوهزار برگ پوستر ویژه هفته دفاع مقدس بین ادارات و نهادها، ایجاد نمایشگاه سیار شهدا و دفاع مقدس در مدارس نیز از دیگر برنامه های این ستاد است.

سرهنگ کاشانی عنوان داشت: از دیگر برنامه ها، برگزاری جلسه هم اندیشی استادان درس آشنایی با دفاع مقدس، ارسال طرحهای تبلیغی هفته دفاع مقدس بین ادارات و نهادها برای بهره برداری، برگزاری گردهمایی راویان و محققان دفاع مقدس، اجرای زنگ خاطرات در مدارس و همچنین خاطره گویی در مساجد توسط رزمندگان،طراحی، احداث و رونمایی از یادمان شهدا در مدارس با همکاری آموزش و پرورش از دیگر برنامه هاست.

وی اضافه کرد: طراحی و ساخت تندیس 25 تن از شهدای والامقام فرهنگی، تجهیز پنج کتابخانه به کتب دفاع مقدس، طراحی و چاپ جلد سوم آلبوم عکس والدین معظم شهدای والامقام ورامین با عنوان باغبانان شقایق، توزیع کتب فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس بین کانونهای دفاع مقدس شهرستانها و شهرهای تابعه نیز از اقدامات هفته دفاع مقدس است.

این مسئول گفت: فرماندهان و راویان دفاع مقدس برای سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه شهرها و شهرستانهای تابعه، در روز31 شهریورماه اعزام می شوند و نمایشگاه های هفته دفاع مقدس برپا خواهد شد.

رونمایی و توزیع کتاب سردار شهید علی قمی

وی اضافه کرد: تدوین و چاپ و ورونمایی و توزیع کتاب سردار شهید علی قمی، قائم مقام تیپ ویژه شهدای کردستان،طراحی و چاپ کارت پستال گلزار شهدای گمنام شهرستانها و شهرهای تابعه، حمایت از تشکیل و اجرا گروه های سرود دفاع مقدس دانش آموزیو ارسال پیام صوتی هفته دفاع مقدس در 31 شهریور ماه از برنامه های ستاد است.

سرهنگ کاشانی عنوان داشت: تولید مستند سردار شهید علی قمی و جانباز سرافراز محمد جعفری منش انجام شده است که در این هفته از صدا و سیما پخش خواهد شد.

افتتاح حرم شهدای گمنام شهر ورامین

وی در مورد برنامه های ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان ورامین افزود: افتتاح حرم شهدای گمنام شهر ورامین، برگزاری یادواره شهدای روستای حسین آباد این شهرستانو افتتاح کتابخانه دفاع مقدس خیر آباد از برنامه های این ستاد است.

این مسئول تأکید کرد: چاپ و توزیع 500 برگ پوستر بومی هفته دفاع مقدس، برگزاری کنگره شهدای تخریب سراسر کشور در شهر قرچک که از 29 تا 31 شهریور ماه برگزار می شود، افتتاح کتابخانه دفاع مقدس در مرکز فرهنگی ولایت شهر قرچک وافتتاح حرم شهدای گمنام شهر قرچک از برنامه های هفته دفاع مقدس شهرستان ورامین است.

برنامه های هفته دفاع مقدس شهرستان پاکدشت

وی در خصوص برنامه های هفته دفاع مقدس شهرستان پاکدشت اظهار داشت: برگزاری همایش یاد یاران توسط سپاه ناحیه، برپایی نمایشگاه عکس آزادگان سرافراز، تمهید مقدمات طراحی و چاپ کتابچه شهدای والامقام دانش آموزی با عنوان "شهدای فهمیده شهرما"، جمع آوری 3400 سند آزادگان سرافراز مشتمل برعکس، خاطره، نامه، وصیت نامه،افتتاح کتابخانه دفاع مقدس از برنامه های ستاد هماهنگی در شهرستان پاکدشت است.

سرهنگ کاشانی بیان داشت: در شهرستان پاکدشت رژه نیروهای مسلح جمعه 31 شهریورماه برگزار و مزار شهدای این شهرستان گلباران می شود.

برنامه های ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس شهرستان پیشوا

وی در رابطه با برنامه های ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس شهرستان پیشوا افزود: برگزاری یادواره شهدای شهرستان پیشوا و گلباران مزار شهدای گمنام در ششم مهر ماه، برگزاری رژه موتوری نیروهای بسیجی و سپاهی و نیروی انتظامی،نواخته شدن زنگ حماسه در یکی از مدارس شهرستان همزمان با باز گشایی مدارس از برنامه های این شهرستان است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران یادآور شد: برگزاری همایش پیشکسوتان و یادگاران دفاع مقدس توسط سپاه در پنجم مهرماه، برگزاری همایش بانوان همزمان با چهارمین روز از هفته دفاع مقدس با عنوان"زنان، ارزشهای اسلامی، پایداری ملی" درسوم مهر ماهو همچنینصبحگاه مشترک نظامی توسط سپاه و نیروی انتظامی در این شهرستانبرگزار می شود.