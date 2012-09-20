" نمایشگاه ولایت عشق" در البرز میزبان مشتاقان امام رضا(ع) است

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح نمایشگاه" ولایت عشق" در امامزاده حسن کرج همزمان با هفته فرهنگ رضوی در این استان خبر داد و گفت: این نمایشگاه شامل غرفه های متعدد فرهنگی است و دستگاه های مختلفی در کنار انجمن ها با ارائه آثار خود ارادتشان را به امام هشتم (ع) ابراز می دارند.

وی افزود: کانون عکاسان رضوی، انجمن خوشنویسان، غرفه تعزیه و.... درکنارسایر دستگاه ها نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

دبیر هفته فرهنگ رضوی در البرز عنوان کرد:این نمایشگاه از 28 اردیبهشت ماه آغاز بکار کرده است و تا 2 مهرماه نیز ادامه خواهد داشت.

نمایشگاه ولایت عشق تا دوم مهر ماه از ساعت 16 الی 21 شب پذیرای بازدید کنندگان از غرفه های مختلف رضوی این نمایشگاه خواهد بود.