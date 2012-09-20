784 کلاس درس در لرستان برای دانش آموزان پایه 6 تعمیر و نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ماکنعلی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان لرستان اظهار داشت: در مجموع بیش از 25 هزار و 800 نفر از دانش آموزان لرستان در سال تحصیلی جدید وارد پایه ششم شده اند.

وی با بیان اینکه برای این تعداد دانش آموز پایه ششم استان لرستان 784 کلاس درس پیش بینی شده است، تصریح کرد: از این تعداد کلاس درس تعداد 158 کلاس در قالب پروژه های جدید و مابقی نیز از محل کلاسهای مازاد، ساماندهی فضاهای موجود و ... تامین شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به صرفه جویی صورت گرفته برای نوسازی، ساماندهی و پارتیشن بندی این کلاسها ادامه داد: در فرآیند آماده شدن این کلاسها بیش از 37 میلیارد تومان صرفه جویی شده است.

ماکنعلی در بخش دیگری از سخنان خود از آموزش معلمان پایه دوم و ششم استان لرستان با توجه به استقرار نظام جدید آموزشی خبر داد و تصریح کرد: در مجموع برای بیش از هفت هزار و 200 معلم این دو پایه آموزشهای جدید ارائه شده است.