  1. بین الملل
۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

نشست اتحادیه اروپا و چین در بروکسل آغاز شد

نشست اتحادیه اروپا و چین در بروکسل آغاز شد

موضوع تجارت دوجانبه مهمترین محور نشست میان مقامهای اتحادیه اروپا و چین اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده که این نشست فرصت مناسبی است تا پیشرفتهای به دست آمده میان چین و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. اتحادیه اروپا و چین، 10 سال پیش راهبرد "شراکت راهبردی" را آغاز کردند.

باروسو همچنین به پیشرفت‌های به دست آمده از جمله رشد 280 درصدی در تجارت کالا و 380 درصدی در بخش خدمات میان پکن و بروکسل اشاره کرده است.

کد مطلب 1700846

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