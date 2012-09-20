یازدهمین یادواره تجدید میثاق با شهدای وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این یادوراره که ظهر پنجشنبه در تالار فرهنگیان شیراز برگزار شد رئیس سازمان انر‍ژ‍ی هسته ای کشور، معاونان وزارت جهاد کشاورزی، استاندار فارس، نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی فرماندهان فارس و خانواده های شهدا، جانیازان و ایثارگران جهاد کشاورزی کشور حضور داشتتند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در این مراسم گفت: حماسه عظیم مهندسی رزمی جهاد گران در ساخت پلها و اسکله ها اقدامات موثری در دوران دفاع مقدس بودند که هیچگاه فراموش نخواهد شد.

مهرزاد خرد همچنین اظهارامیدواری کرد که برگزاری چنین یادواره هایی بتواند گوشه ای از رشادتها و دلاورمردیهای سرداران جنگ را جبران کند.

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی فارس نیز در این مراسم اظهار داشت: شهدای جنگ به خاطر مقام و منزلت به این عرصه وارد نشدند بلکه آنها برای خدا و حقظ کشور خود در این عرصه قدم نهادند.

آیت الله علی شیخ موحد تصریح کرد: تمامی افراد باید تلاش کنند تا فرهنگ ارج نهادن به خون شهدا را در جامعه تقویت کنند تا بدین وسیله زمینه پویایی و زندگی در کشور بیشتر ایجاد شود.

تجلیل از خانواده های شهدا، جانبازان، فرماندهان، رزمندگان و نیز رونمایی از تمبر یادبود شهدا جهاد، شناسنامه شهدا و کتابهای تاریخچه پشتیبانی و مهندسی جنگ و جهاد، زندگینامه داستانی شهدا وزارت جهاد کشاورزی، میهمانی خدا، ابرهای بارانی، من و ساعتم رونمایی شد.