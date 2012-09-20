به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای فراکسیون روحانیون مجلس با آیت الله مکارم شیرازی، گزارشی از عملکرد این فراکسیون ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه ارتباط روحانیت مجلس با مراجع عظام تقلید میتواند نقش مؤثری در حل مسائل مختلف ایفا کند گفت: رهنمودها و توصیه های مراجع برای ما بسیار مهم و ارزشمند و راهگشا است.
عضو جامعه مدرسین حوزه اضافه کرد: شاید تعداد نمایندگان روحانی مجلس به لحاظ کمّی کاهش یافته است اما در این دوره مجلس روحانیون از تخصصهای گوناگون برخوردارند و لحاظ کیفی در وضعیت مناسبت تری و رو به رشد قرار دارند.
حجت الاسلام آشتیانی دغدغههای روحانیون مجلس و مراجع تقلید را جریان مفاسد، وضعیت فرهنگی و حجاب و عفاف عنوان کرد و گفت: امدواریم با خط و مشی که ترسیم و تعیین میشود شاهد بهبود وضعیت باشیم و با هماهنگی دستگاههای مختلف بتوانیم این مسئله را ساماندهی کنیم.
حجت الاسلام آشتیانی:
ارتباط روحانیت مجلس با مراجع تقلید میتواند نقش مؤثری در حل مسائل مختلف ایفا کند
قم - خبرگزاری مهر: رئیس فراکسیون روحانیون و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ارتباط روحانیت مجلس با مراجع عظام تقلید را در حل مشکلات مختلف جامعه بسیار موثر عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای فراکسیون روحانیون مجلس با آیت الله مکارم شیرازی، گزارشی از عملکرد این فراکسیون ارائه داد.
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