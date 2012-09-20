1900 رایانه در اختیار کلاسهای پایه ششم لرستان قرار گرفت

نادر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای پروژه مهر و بازگشایی مدارس استان لرستان 5 کمیته تخصصی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه کار اجرای پروژه مهر با توجه به نظام جدید آموزشی بیش از 8 ماه است که در دستور کار قرار گرفته، ادامه داد: کمیته های توجیه و تبلیغ، کمیته ساماندهی، کمیته تعمیر و تجهیز، کمیته نظارت و کمیته تایید صلاحیتها از جمله کمیته های پروژه مهر است.

مسئول پروژه مهر و بازگشایی مدارس استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش میزان فضاهای آموزشی استان لرستان خبر داد و گفت: در سال تحصیلی جاری بیش از هزار و 10 کلاس جدید به فضاهای آموزشی استان اضافه شده است.

کریمی همچنین با اشاره به تجهیز اکثر کلاسهای پایه ششم استان لرستان به کامپیوتر افزود: در مجموع هزار و 914 کامپیوتر در مدارس استان برای دانش آموزان پایه ششم توزیع شده است.