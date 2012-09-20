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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

صالحی مطرح کرد:

1700 فرهنگی لرستانی منتظر تسهیلات مسکن مهر/ ضرورت همکاری بانکها

1700 فرهنگی لرستانی منتظر تسهیلات مسکن مهر/ ضرورت همکاری بانکها

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول تعاون و رفاه اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان از در انتظار بودن 1700 فرهنگی این استان برای دریافت تسهیلات مسکن مهر خبر داد.

رضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: پس از پالایش 12 هزار فرهنگی ثبت نام کننده مسکن مهر یک هزار و 700 فرهنگی واجد شرایط دریافت تسهیلات مسکن مهر شناخته شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 700 نفر از فرهنگیان استان لرستان فاقد مسکن هستند، تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام کرده که این تعداد فرهنگی باید 10 میلیون تومان برای ادامه ساخت مسکن مهر خود پرداخت کنند.

مسئول تعاون و رفاه اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر این یکهزار و 700 نفر به لحاظ مالی با مشکل اساسی مواجه هستند عنوان کرد: این در حالیست که این تعداد فرهنگی لرستانی توان پرداخت 10 میلیون تومان را ندارند.

صالحی با تاکید بر همکاری بانکهای عامل استان لرستان برای پرداخت این میزان پول به صورت تسهیلات افزود: بانکهای استان با در نظر گرفتن شرایط لازم نسبت به پرداخت این میزان تسهیلات به فرهنگیان استان کمک کنند.

وی تصریح کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان نیز می تواند تضمین کننده بازپرداخت این تسهیلات توسط فرهنگیان باشد.

کد مطلب 1700852

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