دوچرخه سواران ملی ایران به یاد "امینی" رکاب زدند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از قهرمانان دوچرخه سواری ایران در هفتمین روز درگذشت مهرداد امینی قهرمان دوچرخه سواری کشور مسیر میدان سپاه تا آرامگاه بهشت بی بی سکینه را رکاب زدند.

این حرکت با همکاری هیئت دوچرخه سواری استان البرز و باشگاه تک اسپورت صورت گرفت.

مهرداد امینی قهرمان دو چرخه سواری استان البرز هفته گدشته توسط 4 افراد شرور به قتل رسید .

امینی در چند دوره از مسابقات از جمله در مسابقات قهرمانی کشور در سالهای 1389و90 نایب قهرمان تیمی شد و در لیگ باشگاهی هم مقام اول ودوم را در سال گذشته به دست آورده بود.