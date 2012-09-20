تولید 156 هزار و 240 تن محصولات باغی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود محمدیان امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در شهرستان مراغه 153 هزارو 540تن انواع محصولات باغی خشک وسردسیری استحصال شده که از این میزان تولید ، 114 هزار و 385 تن محصول درختان میوه دانه دار، 16هزار و 501 تن میوه های هسته دار، 15 هزار و 857 تن میوه دانه ریز، شش هزار و 795 تن میوه خشک و بقیه شامل سایر میوه های سردسیری است.

وی با اشاره به مساحت زیر کشت 20 هزار و 653 هکتاری باغ های درختان میوه در شهرستان مراغه افزود: از این مساحت 15 هزار و 166 هکتار از باغات بارور آبی، 382 هکتار باغ بارور دیم، پنج هزار و 40 هکتار باغ نهال آبی و 65 هکتار باغ نهال دیم است.

محمدیان با بیان اینکه میوه های تولید شده دانه دار شامل سیب، گلابی و به و میوه های هسته دار شامل شامل پسته، بادام، گردو، فندق، سنجد و سایر میوه های سردسیری هم شامل زالزالک، زرشک و سماق آلبالو، گیلاس، گوجه، آلو، هلو، شفتالو، زردآلو، شلیل و آلو است.

وی با اشاره به اینکه دو هزار و 700 تن گردو از باغات شهرستان مرند برداشت می شود ادامه داد: در شهرستان مرند یک هزار و 65 هکتار باغ گردو وجود دارد، گفت: از این میزان 890 هکتار بارده و بقیه غیربارده هستند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ارقام تولید شده گردو در این شهرستان را شامل محلی، خوشه ای و پیوندی عنوان و پیش بینی کردو گفت: شهرستان مرنددارای 92 هزار 350 هکتار اراضی کشاورزی است که 11 هزار و 350 هکتار از این اراضی را باغات تشکیل می دهد.

وی با اشاره به تدوین برنامه های آموزشی در خصوص اصلاح باغات از طریق تعویض تاج درختان گردو تاکید کرد: به علت اشتغال زایی و ارزش افزوده بالای تولید گردو باید به فرآوری و بسته بندی مناسب این محصول توجه بیشتری شود.