برپایی نمایشگاه دفاع مقدس و ساخت سنگر در مدارس بردخون

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مصلحی پور ظهر پنجشنبه در جمع تعدادی از فرهنگیان و کارشناسان اداری بردخون اظهار داشت: تلاش کرده ایم مشکلات و کمبودها در مدارس رفع شود و اراده فرهنگیان و دانش آموزان بر آغاز درخشان سال تحصیلی جدید است.

رئیس اداره آموزش و پرورش بردخون افزود: برای آغاز سال تحصیلی جدید برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت گرفته است و با وجود پایه ششم در مدارس ابتدایی مشکل خاصی نداریم و همه فرهنگیان با همراهی دست اندرکاران امر برای سال تحصیلی خوب تلاش می کنند.

وی اضافه کرد: همه مدارس منطقه به جز چهار مدرسه در شیفت صبح دائراست و برای جبران فضا سه کلاس در حال احداث است و از نظر تجهیزات مشکلی نداریم و نیروی انسانی نیز سازماندهی شده و ابلاغ همکاران صادر شده است تا از اول مهر همه مدارس کار تعلیم و تربیت را آغاز کنند و شاهد حضور گرم و پرشور دانش‌آموزان در فضای مدارس باشیم.

مصلحی پور اضافه کرد: مدارس با همکاری همکاران و ادارات پاکسازی و آماده شده و مراسم روز شکوفه‌ها و غنچه‌ها برگزار شده و بازگشایی مدارس روز شنبه اول مهر در همه مدارس برگزارمی شود که مراسم ویژه روز بازگشایی در دبستان حافظ با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اولیای دانش آموزان برگزار خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: در هفته دفاع مقدس که همزمان با فصل بازگشایی مدارس خواهد بود مدارس حال و هوای دوران دفاع مقدس پیدا می کند و رزمندگان این دوران مقدس با حضور در مدارس به ذکر خاطرات دوران حماسه و شهادت می‌پردازند تا پیوند نسل جدید را با ایام رزم استحکام بخشند و با ایجاد نمایشگاه و ساخت سنگر یاد شهدای عزیز را گرامی بدارند.

افتتاح دو مدرسه قرآنی در بردخون

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره نیز گفت: قبل از آغاز سال تحصیلی مدارس با بنرها و تصاویر ویژه شعار مهر و پرچم مقدس جمهوری اسلامی و تصاویر حضرت امام و مقام معظم رهبری تزیین شده است و با توجه به همزمانی دفاع مقدس شاهد شور ایثار و شهادت در منطقه و مدارس هستیم.

اسماعیل خیاط افزود: دو مدرسه تخصصی قرآنی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید افتتاح می‌شود که تعداد مدارس قرآنی به چهار مدرسه می رسدکه امیدواریم شاهد ارتقای علوم قرآنی در منطقه باشیم.

وی خواستار افزایش تعداد روحانیون در مدارس شد و گفت: اکثر مدارس دارای نمازخانه و امکانات خاص مذهبی هستند اما به دلیل تعداد اندک روحانی و مبلغ در مدارس استفاده مناسبی از این فرصت ها نمی شود.

خیاط اضافه کرد: تابستان امسال370 دانش آموز به اردوهای کشوری اعزام شده اند که اعتباری معادل 75میلیون ریال به این امر اختصاص یافته است و برای اعزام 60 دانش آموز زیارت اولی برنامه ریزی کرده ایم که تاکنون چهار نفر آنان به مشهد مقدس مشرف شده اند.

وی اضافه کرد: اولیای دانش‌آموزان می‌توانند با ارائه راهکارهای عملی و مناسب، مربیان و دست‌اندرکاران این مدارس را یاری دهند.

جشن شکوفه‌ها و غنچه‌ها در مدارس منطقه بردخون برگزار شد

در این مراسم که مسئولان منطقه، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اولیای دانش آموزان کلاس اولی و جمعی از فرهنگیان منطقه حضور داشتند، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون با تبریک ایام خجسته دفاع مقدس و دهه کرامت و آغاز سال تحصیلی گفت: امروز آغاز دوران سرنوشت سازی در زندگی فرزندان کشور اسلامی ماست که پابه باغ گل‌های رنگارنگ و خوشبوی دانش می گذارند و آن را عطرآگین می‌سازند.

حسین مصلحی پور افزود: همین دانش آموزان کلاس اولی مدیران فردای جامعه هستند پس باید آنچه در توان داریم برای پیشرفت و ارتقای آنان هزینه کنیم که این سرمایه ای ارزشمند برای حرکت کشور در مسیر توسعه خواهد بود.

وی اضافه کرد: امسال طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش با قوت اجرا می‌شود که برای حمایت از آن نیاز است اولیا در کنار مربیان و معلمان باشند و برنامه‌های پیش بینی شده را عملی سازند زیرا بدون مشارکت مردم در تعلیم و تربیت، موفقیت ها اندک و زودگذار است.

در ادامه برنامه‌های شاد و سرگرم کننده ای اجرا شد و دانش آموزان کلاس اولی باه دایت معلمان خود پا در کلاس درس نهادند و اولین روز سال تحصیلی خود را آغاز کردند.