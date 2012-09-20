شناسایی و خودکفایی در نقاط آسیب پذیر مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوش چهره ظهر پنج شنبه در آیین اختتامیه طرح ضیافت اندیشه قرآنی در دانشگاه آزاد کرج با موضوع اقتصاد مقاومتی و چالش های جدی فراروی این بحث، در سخنانی با اشاره به اینکه امنیت، اقتصاد و رفاه، ارزشها و آرمانها سه شاخص ارزیابی میزان کارآمدی یک نظام است و در هر دوره ای یکی از آنها برجسته تر است، گفت: اقتصاد، اولویت نخست جامعه ایران در شرایط موجود است.



وی گفت: برخی نشانه ها مانند میزان تولید ملی، تولید ناخالص داخلی، تورم، تراکم بیکاری و تعداد جوانان که جمعیت غالب کشور را تا دو دهه آتی تشکیل می دهند، نشان دهنده موقعیتهای بحرانی در اقتصاد و نیازمند برنامه ریزی مناسب است.



وی تصریح کرد: به رغم تلاشهای صورت گرفته، اکنون بیش از نیمی از ظرفیت ملی به ویژه در بخش های توانمند از جمله کشاورزی استفاده نشده و واردات محصولاتی مانند چای و مرکبات در حالی است که ایران از تنوع آب و هوایی خوبی برای پرورش و تولید این محصولات برخوردار است.



وی تصریح کرد: ایران با توجه به شرایط متنوع آب و هوایی، معادن غنی و نیروی کار جوان به هیچ وجه استحقاق فقر را ندارد.



خوش چهره با اشاره به درآمد نفتی 100 میلیارد دلاری ایران در سال، عدم بهر برداری بهینه این درآمد را متاثر از عوامل برون مرزی و درون مرزی دانست و تاکید کرد: در این مرحله تشخیص موانع اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است تا با توجه به امکانات و برنامه ریزی بتوانیم از آن عبور کنیم.



وی گفت: اکنون اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که فشارعوامل برون زا مانند تحریم ها به اوج خود رسیده و بیشترین فشارهای اقتصادی را طی سالهای اخیر تجربه کرده ایم.



وی با بیان اینکه عوامل داخلی و خارجی به یک نسبت در پیش آمدن وضع موجود نقش دارند و نباید یکی را به نفع دیگری نفی کرد، افزود: افزایش تحریم های اقتصادی از یک سو و تاثیرپذیری بسترهای اقتصادی ناشی از تصمیمات داخلی، از سویی دیگر سبب بروز شرایط فعلی شده است.



تبدیل تحریم ها به فرصت با مدیریت صحیح عملی است



خوش چهره اظهار داشت: با اعمال مدیریت صحیح در بخشهای مختلف کشور می توان تحریم ها را کنترل، مهار، کم اثر، بی اثر و در نهایت به فرصت تبدیل کرد.



وی با تاکید بر ضرروت شناسایی دلایل تحریم گفت: معتقدم باید توانمندیها و عقلانیت خود را پیش از توجه به تحریم ها در نظر بگیریم سپس درصدد کنترل شیوه های اعمالی برای مهار تحریم برآییم.



خوش چهره افزود: بنابراین بحث اقتصاد مقاومتی با توجه به اشکالات داخل و موانع بیرونی مطرح شده است.



عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در بخشی دیگر بر شناسایی نقاط آسیب پذیر به عنوان اولین نکته قابل طرح در اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: باید ببینیم کدام نقطه از نقاط آسیب پذیر اقتصاد ما شمرده می شود و برای خودکفایی در آن زمینه تلاش کنیم.



وی با بیان اینکه در دنیای امروز غذا به عنوان ابزاری سیاسی مطرح است، تاکید کرد: بنابراین در اقتصاد مقاومتی باید قوت لایموت مردم به سمت خودکفایی پیش برود.



در تصمیم گیریهای استراتژیک عدم تناسب مشاهده می شود



نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه از جمعیت کشور به عنوان مزیتی اساسی یاد کرد و گفت: در ادبیات اقتصادی دنیا از ایران با داشتن 75 میلیون نفر جمعیت به عنوان "بازار بزرگ" یاد می شود. به این معنی که تامین نیازهای این تعداد جمعیت می تواند موجب ایحاد اشتغال، رشد، پویایی و گردش اقتصادی در کشور شود. بنابراین این مزیت باید اساس یک تولید پررونق شود.



وی گفت: هم اکنون تقاضاهای اجابت نشده زیادی در کشور مشاهده می شود که با تامین آن یک چرخه قوی تولید و اشتغال فراهم خواهد شد. اما متاسفانه در تصمیم گیریهای استراتژیک شاهد نوعی عدم تناسب هستیم.